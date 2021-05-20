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"На втором этапе комиссия уточнит вопросы размещения отвалов на ледниках"

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- Азиз Осмонов
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Обязанность госкомиссии в том, чтобы рассмотреть, были ли исполнены итоги госкомиссии от 2013 года, постановления ЖК, постановления правительства. Также она хотела рассмотреть насколько эффективно работал рудник Кумтор для интересов страны и народа с самого начала работы завода. Об этом заявил глава комиссии Акылбек Жапаров на пресс-конференции в ЖК.

Как отмечается, сейчас мы закончили первый этап.

В первом отчете комиссии было видно, что экология нарушается, пояснил депутат.

- На втором этапе комиссия уточнит вопросы размещения отвалов на ледниках. Усложняет работу то, что руководство "КГК" сейчас находится далеко за пределами Кыргызстана. И на запросы госкомиссии приходили неправильные ответы, - подчеркнул Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/401290
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, Кумтор, Садыр Жапаров
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