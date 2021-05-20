В России найден смертный медальон бойца Сраилова Ибраима из Чаткала

В поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" обратились за помощью российские поисковики, которые сообщили, что в Орловском районе Ростовской области РФ было поднято воинское захоронение и обнаружен смертный медальон на имя Сраилова Ибраима, который судя по документам является уроженцем Чаткальского района Кыргызстана.

Поисковики просят помочь в поисках родных и земляков Сраилова Ибраима.

"Просим Вас оказать помощь в установлении потомков, чтобы сообщить о судьбе солдата. Останки бойца не отделимы от других и будут захоронены вместе с боевыми товарищами с проведением гражданских и воинских почестей", - говорится в их сообщении.

Позвонить можно по телефону +996-555-923-603 (Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш")