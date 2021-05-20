Складирование пустых отвалов на ледниках Давыдов и Лысый будет прекращено

Складирование пустых отвалов на ледниках Давыдов и Лысый постепенно будет прекращено. Также будет прекращено использования чистой ледниковой воды для технических нужд. Делаться это будет постепенно в течение двух лет. Об этом на пресс-конференции в ЖК сообщил внешний управляющий компании "Кумтор голд компани" Тенгиз Болтурук.

Он отметил, что это, конечно, требует денег и инженерных изысканий, но они этим займутся.

- Мы ведем переговоры со швейцарской компанией, которая будет контролировать экологическую составляющую на руднике. Также давняя проблема - движение ледников. Она требует современного мониторинга с системой предупреждения. И это мы сейчас также внедряем, - подчеркнул Болтурук.