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Складирование пустых отвалов на ледниках Давыдов и Лысый будет прекращено

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- Виктория Гунгер
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Складирование пустых отвалов на ледниках Давыдов и Лысый постепенно будет прекращено. Также будет прекращено использования чистой ледниковой воды для технических нужд. Делаться это будет постепенно в течение двух лет. Об этом на пресс-конференции в ЖК сообщил внешний управляющий компании "Кумтор голд компани" Тенгиз Болтурук.

Он отметил, что это, конечно, требует денег и инженерных изысканий, но они этим займутся.

- Мы ведем переговоры со швейцарской компанией, которая будет контролировать экологическую составляющую на руднике. Также давняя проблема - движение ледников. Она требует современного мониторинга с системой предупреждения. И это мы сейчас также внедряем, - подчеркнул Болтурук.


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URL: https://www.vb.kg/401299
Теги:
инвестиции, экология, Кыргызстан, Кумтор
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