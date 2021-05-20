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Болтурук: КР готов к выстраиванию с "Центерра Голд" партнерских отношений

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- Виктория Гунгер
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Кыргызстан готов к выстраиванию с "Центерра Голд" партнерских отношений, но лишь при условии прозрачного соблюдения ими всех законов нашей республики и норм экологии. Об этом на пресс-конференции в ЖК заявил внешний управляющий компании "Кумтор голд компани" Тенгиз Болтурук

По его словам, нужны открытые и честные переговоры.

- Они, наконец, должны перестать игнорировать наши требования и наши законы, - подчеркнул Тенгиз Болтурук.

По словам члена Госкомиссии "Кумтору" Динары Кутмановой, канадцы сейчас осознают свои нарушения по экологии, поэтому они переводят сейчас все на инвестиции.

- А так происходило потому, что прежнее правительство позволяло им нарушать нормы. Мы же сейчас говорим таким нарушениям и такой работе "нет", так как наши природные ресурсы должны использовать рачительно. Это прописано в нашей Конституции, - подчеркнула Кутманова.


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URL: https://www.vb.kg/401300
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, Кумтор
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