Болтурук: КР готов к выстраиванию с "Центерра Голд" партнерских отношений

Кыргызстан готов к выстраиванию с "Центерра Голд" партнерских отношений, но лишь при условии прозрачного соблюдения ими всех законов нашей республики и норм экологии. Об этом на пресс-конференции в ЖК заявил внешний управляющий компании "Кумтор голд компани" Тенгиз Болтурук

По его словам, нужны открытые и честные переговоры.

- Они, наконец, должны перестать игнорировать наши требования и наши законы, - подчеркнул Тенгиз Болтурук.

По словам члена Госкомиссии "Кумтору" Динары Кутмановой, канадцы сейчас осознают свои нарушения по экологии, поэтому они переводят сейчас все на инвестиции.

- А так происходило потому, что прежнее правительство позволяло им нарушать нормы. Мы же сейчас говорим таким нарушениям и такой работе "нет", так как наши природные ресурсы должны использовать рачительно. Это прописано в нашей Конституции, - подчеркнула Кутманова.