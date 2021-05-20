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Подземные запасы на Кумторе в разы больше, чем наверху

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- Виктория Гунгер
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Теперь мы будем добывать подземным способом, не трогая ледники. Да, это сложно, меньше объемы будут, но возможно. Мы задействуем всех наших специалистов. Под землей у нас лежат еще большие запасы, чем наверху. И это более, чем рентабельно. Об этом на пресс-конференции в ЖК заявил внешний управляющий компании "Кумтор голд компани" Тенгиз Болтурук.

По его словам, сейчас на 1 тонну товарной руды добывалось от 24 до 31 тонны вскрышных пород.

- В других странах 2 тонны породы на 1 тонну руды. Как можно допускать варваскую добычу? Поэтому, мы отрабатываем новую стратегию. Причем руда, добытая поземным способом более богатая. При нынешнем способе приходится 2,7 грамм золота на тонну, а при подземном – 5 гр. Это более рентабельно. И мы разработаем этот проект сами, - подчеркнул Тенгиз Болтурук.

Он также отметил, что прибыл от "Кумтора" - 400-450 долларов.

- Мы планируем в ближайшее время из этих денег 150 млн долларов потратить на новые исследования, хвостохранилища и экологию, - добавил Болтурук.


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URL: https://www.vb.kg/401302
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, Кумтор
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