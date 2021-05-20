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Азамат Дыйканбаев задержан за вымогательство взятки (видео)

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- ВБ
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Заместитель главы кабинета министров Азамат Дыйканбаев задержан за вымогательство крупной взятки.

По данным ГКНБ, начато досудебное производство по заявлению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта "Безопасный город" по факту вымогательства взятки в особо крупном размере за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по проекту.

"По результатам проведенных следственных действий, 20 мая по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.326 ч.3 (Вымогательство взятки) Уголовного кодекса был задержан заместитель председателя кабинета министров – министр цифрового развития А.Д. и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ", - говорится в сообщении ГКНБ.

Первомайским районным судом Бишкека рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.


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URL: https://www.vb.kg/401305
Теги:
ГКНБ, задержание, правительство, взятка, Безопасный город
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