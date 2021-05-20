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Айбек Джунушалиев назначен первым заместителем председателя кабмина КР

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- Оксана Гут
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Айбек Джунушалиев назначен первым заместителем председателя кабинета министров Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики", принятого референдумом 11 апреля 2021 года, Джунушалиев Айбек Джанышбекович назначен первым заместителем Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее Айбек Джунушалиев был первым заместителем руководителя аппарата правительства КР. А до этого в 2015 году являлся статс-секретарем Министерства труда, миграции и молодежи.


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URL: https://www.vb.kg/401309
Теги:
кадры, назначение, правительство, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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