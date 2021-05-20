Айбек Джунушалиев назначен первым заместителем председателя кабмина КР

Айбек Джунушалиев назначен первым заместителем председателя кабинета министров Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики", принятого референдумом 11 апреля 2021 года, Джунушалиев Айбек Джанышбекович назначен первым заместителем Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее Айбек Джунушалиев был первым заместителем руководителя аппарата правительства КР. А до этого в 2015 году являлся статс-секретарем Министерства труда, миграции и молодежи.