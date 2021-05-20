Погода
$ 83.76 - 84.10
€ 100.77 - 102.27

Представители базы "Кант" посетили дом-музей Героя СССР Мансуза Ванахуна

174  0
- Виктор Мурзов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Это единственный представитель дунганского народа, которому было присвоено звание Героя Советского Союза. На фронт он ушел в 1942 году из села Милянфан Ысык-Атинского района. Здесь и находится дом-музей.

Сюда приехали военнослужащие объединенной российской военной базы и учащиеся гарнизонной средней школы. Поездка была приурочена к Международному дню музеев, который отмечается ежегодно 18 мая. Экскурсию для гостей провела сотрудница музея Айша Баги. Она рассказала авиаторам и ребятам о подвиге ее знаменитого земляка.

Сержант Мансуз Ванахун был командиром минометного расчета, он отличился в оборонительных боях на Курской дуге. 5 июля 1943 года, отражая атаку гитлеровских войск, Мансуз Ванахун подорвал миной себя и окруживших его врагов.

В музее представлены личные вещи героя, военная форма тех годов, копии документов, образцы оружия, в том числе – точно такой же миномет, каким расчет Ванахуна громил фашистов.

Айша Газизовна рассказала россиянам также о других милянфанцах, героически погибших во время Великой Отечественной войны. Защищая Родину, на фронте сложили головы более ста жителей села Милянфан. Представители базы "Кант" почтили память погибших, возложив цветы к памятнику, который находится рядом с музеем.

В этот день гости узнали много интересного об истории села и знаменитого в советское время колхоза имени Фрунзе. Первые жители поселения, образованного в начале прошлого века, выращивали здесь рис. Отсюда и название села, "милянфан" в переводе с дунганского означает "рисовая долина".

Позже сельчане переквалифицировались на выращивание сахарной свеклы. Нужно было обеспечивать сладким корнем Кантский сахарный завод – первый, кстати, в Киргизской ССР. Заработал он в 1932 году, а через несколько лет в Чуйской долине начали действовать еще четыре таких предприятий.

Милянфанские свекловоды добивались больших успехов. Судить об этом можно даже по одной фотографии 1935 года. На этом снимке вместе с высшим руководством СССР во главе со Сталиным изображены первые восемь кыргызстанцев, награжденных за трудовые достижения орденами Ленина. Так вот четверо из восьмерых – жители Милянфана.

В музее имеются материалы и о многих других знаменитых сельчанах. Таких, к примеру, как доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Киргизской ССР Мухамед Сушанло.

В этом доме раньше жила семья Мансуза Ванахуна. При поддержке сельчан после войны его построил брат героя. В 1980 году семья перебралась в другой дом, а этот выкупил колхоз и открыл здесь музей. Материалы для музея вначале собирал супруг Айши Баги, когда его не стало, она продолжила начатое им важное дело. В будущем планируется открытие еще одного музея - историко-краеведческого. Как сказал глава Милянфанского айыл окмоту Эльдар Рыспеков, здание практически готово, и имеется достаточное количество экспонатов.

- По всему чувствуется, что Айша Газизовна вкладывает душу в дело, которым занимается, - поделилась побывавшая в музее супруга российского военного, мама одного из юных экскурсантов Зульфия Фузаилова. – Благодаря ее рассказу мы прикоснулись к истории и многое узнали. Раньше не задумывались, почему одна из улиц рядом с нашей частью называется Ванахуна, теперь знаем.

Имя героя присвоено также средней школе села Милянфан и расположенной рядом с селом воинской части Пограничных войск Кыргызстана.

К слову, трое внуков Мансуза Ванахуна стали профессиональными защитниками Отечества, сейчас они – офицеры запаса, а до этого служили в Вооруженных силах России.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401315
Теги:
ВОВ, Кант, авиабаза, герой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  