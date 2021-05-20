Представители базы "Кант" посетили дом-музей Героя СССР Мансуза Ванахуна

Это единственный представитель дунганского народа, которому было присвоено звание Героя Советского Союза. На фронт он ушел в 1942 году из села Милянфан Ысык-Атинского района. Здесь и находится дом-музей.

Сюда приехали военнослужащие объединенной российской военной базы и учащиеся гарнизонной средней школы. Поездка была приурочена к Международному дню музеев, который отмечается ежегодно 18 мая. Экскурсию для гостей провела сотрудница музея Айша Баги. Она рассказала авиаторам и ребятам о подвиге ее знаменитого земляка.

Сержант Мансуз Ванахун был командиром минометного расчета, он отличился в оборонительных боях на Курской дуге. 5 июля 1943 года, отражая атаку гитлеровских войск, Мансуз Ванахун подорвал миной себя и окруживших его врагов.

В музее представлены личные вещи героя, военная форма тех годов, копии документов, образцы оружия, в том числе – точно такой же миномет, каким расчет Ванахуна громил фашистов.

Айша Газизовна рассказала россиянам также о других милянфанцах, героически погибших во время Великой Отечественной войны. Защищая Родину, на фронте сложили головы более ста жителей села Милянфан. Представители базы "Кант" почтили память погибших, возложив цветы к памятнику, который находится рядом с музеем.

В этот день гости узнали много интересного об истории села и знаменитого в советское время колхоза имени Фрунзе. Первые жители поселения, образованного в начале прошлого века, выращивали здесь рис. Отсюда и название села, "милянфан" в переводе с дунганского означает "рисовая долина".

Позже сельчане переквалифицировались на выращивание сахарной свеклы. Нужно было обеспечивать сладким корнем Кантский сахарный завод – первый, кстати, в Киргизской ССР. Заработал он в 1932 году, а через несколько лет в Чуйской долине начали действовать еще четыре таких предприятий.

Милянфанские свекловоды добивались больших успехов. Судить об этом можно даже по одной фотографии 1935 года. На этом снимке вместе с высшим руководством СССР во главе со Сталиным изображены первые восемь кыргызстанцев, награжденных за трудовые достижения орденами Ленина. Так вот четверо из восьмерых – жители Милянфана.

В музее имеются материалы и о многих других знаменитых сельчанах. Таких, к примеру, как доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Киргизской ССР Мухамед Сушанло.

В этом доме раньше жила семья Мансуза Ванахуна. При поддержке сельчан после войны его построил брат героя. В 1980 году семья перебралась в другой дом, а этот выкупил колхоз и открыл здесь музей. Материалы для музея вначале собирал супруг Айши Баги, когда его не стало, она продолжила начатое им важное дело. В будущем планируется открытие еще одного музея - историко-краеведческого. Как сказал глава Милянфанского айыл окмоту Эльдар Рыспеков, здание практически готово, и имеется достаточное количество экспонатов.

- По всему чувствуется, что Айша Газизовна вкладывает душу в дело, которым занимается, - поделилась побывавшая в музее супруга российского военного, мама одного из юных экскурсантов Зульфия Фузаилова. – Благодаря ее рассказу мы прикоснулись к истории и многое узнали. Раньше не задумывались, почему одна из улиц рядом с нашей частью называется Ванахуна, теперь знаем.

Имя героя присвоено также средней школе села Милянфан и расположенной рядом с селом воинской части Пограничных войск Кыргызстана.

К слову, трое внуков Мансуза Ванахуна стали профессиональными защитниками Отечества, сейчас они – офицеры запаса, а до этого служили в Вооруженных силах России.