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Дожди и грозы. Какая погода ждет кыргызстанцев 21-25 мая

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- Оксана Гут
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Дожди и грозы - какая погода ждет кыргызстанцев в ближайшие дни рассказал Кыргызгидромет.

Прогноз погоды на 21-25 мая

по Чуйской области

21 мая ночью на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Днем в горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. 22 мая и 23 мая ночью без осадков. 23 мая днем в предгорных и горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков.

24 мая ночью без осадков. Днем в предгорных и горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. 25 мая ночью без осадков. Днем в горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 21 мая в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Бишкек

21 мая ночью дождь, гроза. 21 мая днем и 22-25 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Таласской области

21 мая ночью в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Днем в горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. 22 мая и 23 мая ночью без осадков. 23 мая днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

24 мая ночью без осадков. Днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 25 мая ночью без осадков. Днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, 21 мая в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Талас

21 мая ночью дождь, гроза. 21 мая днем и 22-24 мая и 25 мая ночью без осадков. 25 мая днем возможен дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с.

по Ошской области

21 мая ночью в отдельных районах, днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 22 мая и 23 мая ночью в горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. 23 мая днем в предгорных и горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков.

24 мая ночью в горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. 24 мая днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 25 мая ночью в горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Днем в предгорных и горных районах районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 21 мая в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Ош

21 мая ночью без осадков, днем дождь, гроза. 22-25 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Джалал-Абадской области

21 мая в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 22 мая ночью в горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. 22 мая днем и 23 мая ночью без осадков. 23 мая днем в предгорных и горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков.

24 мая ночью в горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 25 мая ночью в горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Днем в предгорных и горных районах районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 21 мая в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Джалал-Абад

21 мая ночью без осадков, днем дождь, гроза. 22-25 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Баткенской области

21 мая ночью в отдельных районах, днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 22 мая ночью в горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. 22 мая днем и 23 мая в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

24 мая ночью в горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег в зоне земледелия без осадков. Днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 25 мая ночью в горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, 21 мая в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Баткен

21 мая ночью без осадков. 21 мая днем и 22 мая ночью дождь, гроза. 22 мая днем 23-25 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Иссык-Кульской области

21 мая ночью на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 22 мая и 23 мая ночью без осадков. 23 мая днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

24 мая ночью без осадков. Днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 25 мая ночью без осадков. Днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 21 мая в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городам Каракол и Чолпон-Ата

21 мая временами дожди, грозы. 22-25 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 21 мая с усилением до 15-20 м/с.

по Нарынской области

21 мая ночью на большей части территории, днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 22 мая ночью без осадков.

22 мая днем и 23 мая в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 24 мая ночью без осадков. Днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 25 мая без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 21 мая в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Нарын

21 мая временами дожди, грозы. 22-25 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 26-27 мая

26 мая ночью в горных районах Ошской, Баткенской областей дожди грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Днем в отдельных районах Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Чуйской, Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне Чуйской, Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской областей без осадков.

27 мая в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской областей, в горных Чуйской области дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков. Температура воздуха существенно не изменится.


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URL: https://www.vb.kg/401317
Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода, Кыргызстан
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