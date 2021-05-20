В КР женщин обучили ведению бизнеса по новой программе

Сегодня прошёл демо-день пре-акселерационной программы "БИЗНЕСАЙЫМ"! Об этом рассказал модератор мероприятия, глава НАБА Искендер Шаршеев.

Как отмечается, за время программы 19 выпускниц-предпринимательниц под наставничеством опытных менторов провели более 100 определяющих проблемы интервью с потенциальными клиентами, разработали 15 MVP, улучшили страницы в социальных сетях, и увеличили ежемесячную выручку.

Компании-участницы программы представляют такие секторы как швейное производство, ремесленничество, производство, здравоохранение, образование, туризм, электронная коммерция, розничная торговля и услуги.

- Мы желаем больших успехов и процветания в бизнесе выпускницам пре-акселерационной программы "БИЗНЕС АЙЫМ"!

Уточняется, что Программа "БИЗНЕС АЙЫМ" реализована Центром развития бизнес-инноваций PEAK Bishkek при финансовой поддержке UK aid правительства Великобритании.