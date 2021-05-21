Петроглифы из Кыргызстана запечатлели на почтовых марках

Министерство цифрового развития ввело в обращение серию почтовых марок Kyrgyz Express Post "Петроглифы Саймалуу-Таша".

На марке номиналом 150 сомов – рисунок древних художников, запечатлевших на камне удивительное солнцеголовое человекоподобное существо. Животные с рогами и без таковых на марке в 50 сомов. Самый поразительный древний рисунок на марке номиналом в 175 сомов: древний земледелец ведет вспашку сразу с двумя огромными буйволами, впряженными в плуг.

Саймалуу-Таш - крупнейшее собрание петроглифов в Центральной Азии и одно из крупнейших в мире. Оно расположено на восточном склоне Ферганского хребта в Джалал-Абадской области. В 2001 году на этой территории, более 32 тысяч га, был организован государственный природный национальный парк.

Здесь насчитывается более 90 тысяч рисунков, относящихся к разным историческим эпохам. Самые древние изображения на камнях Саймалуу-Таша относятся к III-I тысячелетиям до нашей эры, а самые поздние датируются VIII веком нашей эры. Тематика рисунков очень широка и отражает сменявшие друг друга религиозные верования и представления о мире. Здесь есть изображения божеств, диких и домашних животных, птиц и людей.

Рисунки Саймалуу-Таша стали одними из символов Кыргызстана. Узоры и мотивы петроглифов присутствуют в оформлении Всемирных Игр Кочевников, а также широко используются в сувенирной продукции.

Рисунки марок выполнены по фотографиям известного бишкекского фотомастера Владислава Ушакова модавской художником-дизайнером Дарьей Майер.

Марки по заказу Kyrgyz Express Post отпечатаны в типографии Nova Imprim в столице Молдовы Кишиневе.