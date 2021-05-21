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Министр цифрового развития КР Азамат Дыйканбаев проведет 2 месяца в СИЗО

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- Оксана Гут
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Заместитель главы кабинета министров Азамат Дыйканбаев арестован на два месяца. Это время он проведет в СИЗО ГКНБ КР.

Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Первомайского районного суда.

"Постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек от 20 мая 2021 года подозреваемому Дыйканбаеву А.А. применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком до 10 часов 45 минут 20 июля 2021 года, с содержанием в СИЗО ГКНБ КР", - говорится в сообщении.

Напомним, министр цифрового развития КР Азамат Дыйканбаев был задержан накануне за вымогательство крупной взятки в рамках проекта "Безопасный город".


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URL: https://www.vb.kg/401339
Теги:
коррупция, Первомайский район, правительство, суд, уголовная ответственность, взятка, Кыргызстан, Безопасный город
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