Обучение детей с нарушением слуха. От проблем к решению

По официальным данным в Кыргызстане зарегистрировано более 5000 граждан с нарушением слуха. Дети с такими нарушениями обучаются на языке жестов и получают среднее образование в специализированных школах.

Образование таких детей отличается от обучения других учеников. Для учащихся с нарушениями слуха речь учителя - главный источник приобретения речевого опыта. В настоящее время в Кыргызстане основная проблема таких образовательных учреждений связана с острой нехваткой методических и учебных материалов.

Как рассказала учитель математики в Кара-Сууйской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха Салтанат Бекташова, в нынешнем учебном году в их школе обучается 172 ученика. Причем это дети из трех южных регионов: Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

- Конечно, работать в плане преподавательской деятельности с таким детьми сложнее. На помощь приходят индивидуальные занятия с дефектологами, где им ставят звуки, которые потом закрепляются на уроках. Я учитель математики - учу детей с нарушениями слуха считать, решать задачи, расширяю их словарный запас. Наши дети нуждаются в особенном подходе и конечно, нужны интересные и специальные увлекательные учебники, - подчеркнула Бекташева.

По словам педагога, как и везде есть свои сложности, но, несмотря на все трудности, мы работаем и получаем поддержку со всех сторон.

- Усугубляет ситуацию и нехватка специалистов-дефектологов. А для нас важно, чтобы специалисты, которые работают с детьми с нарушением слуха, были профессионалами, – пояснила Бекташова.

На помощь учителям таких специальных учебных заведений пришли создатели приложения "Дилгирим".

- Они привезли методические брошюры для начальных классов. Сильно помогает в обучении и само приложение "Дилгирим". Почти все учителя скачали и работают с ним. Благодаря ему стало легче подавать материал детям. Его система построена так, что школьники запоминают словесное название предметов, вещей и т.д. То есть, приложение работает на зрительную память, - говорит Бекташова.

Приложение сопровождается Дактилем. Дактиль - жестовая азбука, то есть алфавит, где каждая буква показывается с помощью определенного жеста.

- Благодаря работе с приложением ученики одновременно могут запоминать и жесты, и буквы. У них есть задания, где они составляют слова. Поэтому, детям интересно работать с "Дилгирим", - говорит Бекташова.

Стоит отметить, что "Дилгирим" представляет собой достаточно подробное красочное пособие по развитию речи для 1 класса школ, где обучаются дети с нарушением слуха. Оно позволяет им в более быстрой, легкой и увлекательной форме осваивать учебный материал.

Приложение разработано Общественным Фондом "Technoland" при поддержке ПРООН в Кыргызстане.

"Дилгирим" состоит из пяти разделов, включающих в себя флеш-карты по указанным темам, сопровождаемым интерактивными играми для проверки уровня усвоения каждой темы и закрепления пройденного материала. В нем также предусмотрено голосовое сопровождение слов для подключения остаточного слуха у слабослышащих детей.

В заключение беседы педагог из Кара-Суу добавила, что в прошлом году подобный пилотный проект был запущен в Бишкеке, в настоящее время - в Кара-Суу.

- Очень бы хотелось, чтобы этот важный и нужный проект был продолжен и дальше, - добавила Салтанат Бекташова.

Справка: В Кыргызстане разработано двуязычное приложение "Дилгирим", которое доступно для скачивания на Google Play и App Store. Оно представляет из себя картинное пособие по развитию речи для 1 класса. Приложение разработано Общественным фондом "Technoland" при поддержке ПРООН в КР и является продолжением проекта "Вовлечение детей с нарушением слуха к системам цифрового обучения", реализованного по программе "Вызов открытым инновациям Inno4KG".