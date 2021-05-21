Погода
$ 83.65 - 84.00
€ 101.55 - 102.65

Обучение детей с нарушением слуха. От проблем к решению

262  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По официальным данным в Кыргызстане зарегистрировано более 5000 граждан с нарушением слуха. Дети с такими нарушениями обучаются на языке жестов и получают среднее образование в специализированных школах.

Образование таких детей отличается от обучения других учеников. Для учащихся с нарушениями слуха речь учителя - главный источник приобретения речевого опыта. В настоящее время в Кыргызстане основная проблема таких образовательных учреждений связана с острой нехваткой методических и учебных материалов.

Как рассказала учитель математики в Кара-Сууйской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха Салтанат Бекташова, в нынешнем учебном году в их школе обучается 172 ученика. Причем это дети из трех южных регионов: Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

- Конечно, работать в плане преподавательской деятельности с таким детьми сложнее. На помощь приходят индивидуальные занятия с дефектологами, где им ставят звуки, которые потом закрепляются на уроках. Я учитель математики - учу детей с нарушениями слуха считать, решать задачи, расширяю их словарный запас. Наши дети нуждаются в особенном подходе и конечно, нужны интересные и специальные увлекательные учебники, - подчеркнула Бекташева.

По словам педагога, как и везде есть свои сложности, но, несмотря на все трудности, мы работаем и получаем поддержку со всех сторон.

- Усугубляет ситуацию и нехватка специалистов-дефектологов. А для нас важно, чтобы специалисты, которые работают с детьми с нарушением слуха, были профессионалами, – пояснила Бекташова.

На помощь учителям таких специальных учебных заведений пришли создатели приложения "Дилгирим".

- Они привезли методические брошюры для начальных классов. Сильно помогает в обучении и само приложение "Дилгирим". Почти все учителя скачали и работают с ним. Благодаря ему стало легче подавать материал детям. Его система построена так, что школьники запоминают словесное название предметов, вещей и т.д. То есть, приложение работает на зрительную память, - говорит Бекташова.

Приложение сопровождается Дактилем. Дактиль - жестовая азбука, то есть алфавит, где каждая буква показывается с помощью определенного жеста.

- Благодаря работе с приложением ученики одновременно могут запоминать и жесты, и буквы. У них есть задания, где они составляют слова. Поэтому, детям интересно работать с "Дилгирим", - говорит Бекташова.

Стоит отметить, что "Дилгирим" представляет собой достаточно подробное красочное пособие по развитию речи для 1 класса школ, где обучаются дети с нарушением слуха. Оно позволяет им в более быстрой, легкой и увлекательной форме осваивать учебный материал.

Приложение разработано Общественным Фондом "Technoland" при поддержке ПРООН в Кыргызстане.

"Дилгирим" состоит из пяти разделов, включающих в себя флеш-карты по указанным темам, сопровождаемым интерактивными играми для проверки уровня усвоения каждой темы и закрепления пройденного материала. В нем также предусмотрено голосовое сопровождение слов для подключения остаточного слуха у слабослышащих детей.

В заключение беседы педагог из Кара-Суу добавила, что в прошлом году подобный пилотный проект был запущен в Бишкеке, в настоящее время - в Кара-Суу.

- Очень бы хотелось, чтобы этот важный и нужный проект был продолжен и дальше, - добавила Салтанат Бекташова.

Справка: В Кыргызстане разработано двуязычное приложение "Дилгирим", которое доступно для скачивания на Google Play и App Store. Оно представляет из себя картинное пособие по развитию речи для 1 класса. Приложение разработано Общественным фондом "Technoland" при поддержке ПРООН в КР и является продолжением проекта "Вовлечение детей с нарушением слуха к системам цифрового обучения", реализованного по программе "Вызов открытым инновациям Inno4KG".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401340
Теги:
дети, школа, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  