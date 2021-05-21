"Трансформация власти в Кыргызстане представляет интерес для Москвы"

Эксперт Шерадил Бактыгулов прокомментировал предстоящий визит президента Садыра Жапарова в Сочи и возможные темы для обсуждения с Владимиром Путиным.

"Визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Россию носит рабочий характер, понятно, что от него многого ожидают и этот визит рассматривается в свете недавних кровавых событий в Баткенской области.

Сразу надо отметить, что визит таджикского президента в Москву не имел отношения к баткенским событиям. Это был ожидаемый визит, запланированный задолго до вооруженного вторжения таджикских военнослужащих на территорию Кыргызской Республики. Действия таджикской дипломатии, в принципе, понятны и просты – они пытаются заигрывать и с Москвой, и с Вашингтоном, чтобы удержать власть Рахмоновых в Таджикистане. Визит кыргызского президента в Россию не имеет с этим ничего общего, он не носит такой же характер - сохранение или передача власти.

Визит президента Жапарова в Россию, в первую очередь, касается развития политических отношений между двумя государствами – РФ и КР. Речь идет о том, что Кыргызстан и Россия являются союзниками, долгосрочными стратегическими партнерами. Вопрос в том, чтобы сохранить это партнерство и обеспечить его поступательное развитие.

Никто не отменял сотрудничество в рамках ОДКБ, ЕАЭС, других многосторонних организаций, членами которых являются и Кыргызстан, и Россия. Поэтому уместно говорить о том, что визит является своего рода сверкой часов, когда двум странам необходимо сверить свои шаги, дальнейшие намерения. Кыргызстан находится в транзите власти. У нас принята новая конституция, и нормы конституции войдут в силу после принятия целого блока нормативно-правовых актов. Если все пойдет по плану, то с июля мы будем жить в новой политической реальности. Поэтому для Москвы ситуация, в первую очередь, политическая трансформация власти, изменения, происходящие во власти, представляют интерес.

Также и другие президенты дружественных государств заинтересованы, чтобы в Кыргызстане политический транзит состоялся наименее болезненным путем. Так как установление сильной президентской власти приходится на достаточно хрупкую ситуацию, связанную с геополитическими конфликтами во всем мире. Это сказывается на нас, в том числе, так как мы являемся соседями Афганистана и т.д. Напомню, что баткенские войны 1999-2000 гг. происходили из-за боевиков, пришедших в севера Афганистана через Таджикистан на территорию Кыргызстана.

Та ситуация, которая разворачивается в странах постсоветской Центральной Азии, достаточно тревожная. Мы наблюдаем, например, распространение оружия массового поражения, массового уничтожения, трансграничную преступность, связанную с торговлей людьми, наркотиками, террористические угрозы.

Мнение, будто президента Жапарова пригласили в Россию, чтобы обсуждать таджикский конфликт, не имеет оснований.

Два политических руководителя независимых государств обговорят пути возможного сотрудничества в сфере региональной безопасности. Подобные встречи консультативного характера будут проведены или уже проводильсь с президентами Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Это нормальная рабочая встреча, чтобы посмотреть, как и какая страна реагирует на эту ситуацию.

Для Кыргызстана Россия остается союзником и долгосрочным партнером, это надо понимать. Это наша реальность, мы будет продолжать работать в этом направлении. Если бы мы были на континенте Северной Америки, то нашим стратегическим партнером были бы США, но мы находимся в постсоветской Центральной Азии, и нашими естестественными партнерами являются соседи. Никакая страна в мире не может жить в состоянии войны со своими соседями, это деструктивная тактика".