Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников, студентов

Считанные дни остаются до завершения учебного года и начала долгожданных летних каникул. Но это не повод отказываться от комфортного общения и современных цифровых образовательных сервисов! Компания MegaCom напоминает абонентам о возможности подключения к льготным тарифам для учителей, школьников и студентов.

Новый 30-дневный пакет "Мугалим" для работников сферы образования Кыргызстана ориентирован на педагогов, использующих современные технологии и образовательные сервисы.

В рамках тарифного пакета "Мугалим" с абонентской платой 285 сомов за 30 дней предусмотрено всё необходимое для комфортного общения и эффективной работы:

30 ГБ Интернета; безлимитный доступ на соцсети, мессенджеры и образовательные сервисы: WhatsApp, Instagram, Telegram, Одноклассники, Facebook, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil, ЯКласс; бесплатный трафик на образовательные ресурсы Кыргызской Республики; 180 минут внутри сети ежедневно, включая звонки на номера брендов Z и Salam; 100 минут для звонков на сети других мобильных операторов Кыргызстана; 500 SMS внутри сети; бесплатная раздача Wi-Fi.

Пакет "Билим" на 4 недели" ориентирован на молодежь – школьников и студентов. Он отличается выгодной стоимостью и включают безлимитные звонки внутри сети и безграничный доступ к популярным мессенджерам и актуальным образовательным ресурсам Кыргызстана.

Пакет включает:[/b]

[b]20 ГБ Интернета (без ограничений на максимальной скорости); безлимит на WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil и образовательные сайты вузов КР; безлимитные исходящие звонки внутри сети, в том числе на номера бренда Z и Salam; 500 SMS внутри сети.

Абонентская плата – 285 сомов за 28 дней.

Подключение к ТП "Мугалим" и "Билим на 4 недели" осуществляется онлайн в приложении MEGA24 либо при обращении в любой Центр продаж и обслуживания MegaCom по республике.

Для подключения пакета "Мугалим" педагогу необходимо предоставить справку с места работы или заявление от учебного заведения на фирменном бланке с печатью и подписью.

Для подключения пакета "Билим на 4 недели" школьнику или студенту необходимо предоставить свидетельство о рождении, зачетную книжку или студенческий билет.

Качественное образование – залог успешного будущего!