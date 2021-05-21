Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников, студентов

Считанные дни остаются до завершения учебного года и начала долгожданных летних каникул. Но это не повод отказываться от комфортного общения и современных цифровых образовательных сервисов! Компания MegaCom напоминает абонентам о возможности подключения к льготным тарифам для учителей, школьников и студентов.
Новый 30-дневный пакет "Мугалим" для работников сферы образования Кыргызстана ориентирован на педагогов, использующих современные технологии и образовательные сервисы.
В рамках тарифного пакета "Мугалим" с абонентской платой 285 сомов за 30 дней предусмотрено всё необходимое для комфортного общения и эффективной работы:
Пакет "Билим" на 4 недели" ориентирован на молодежь – школьников и студентов. Он отличается выгодной стоимостью и включают безлимитные звонки внутри сети и безграничный доступ к популярным мессенджерам и актуальным образовательным ресурсам Кыргызстана.
Пакет включает:[/b]
Абонентская плата – 285 сомов за 28 дней.
Подключение к ТП "Мугалим" и "Билим на 4 недели" осуществляется онлайн в приложении MEGA24 либо при обращении в любой Центр продаж и обслуживания MegaCom по республике.
Для подключения пакета "Мугалим" педагогу необходимо предоставить справку с места работы или заявление от учебного заведения на фирменном бланке с печатью и подписью.
Для подключения пакета "Билим на 4 недели" школьнику или студенту необходимо предоставить свидетельство о рождении, зачетную книжку или студенческий билет.
Качественное образование – залог успешного будущего!