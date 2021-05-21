Улицы Леваневского, Ак-Тилек и Фере в Бишкеке готовят к асфальтированию

В столице продолжается капитальный ремонт дорог за счет местного бюджета и в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". В частности, МП "Бишкекасфальтсервис" приводит в порядок улицу Леваневского, а китайские подрядчики – Ак-Тилек в одноименном жилмассиве и Фере.

Леваневского приводится в порядок на отрезке от Льва Толстого до Асаналиева (бывшая Некрасова). На дорожной артерии в разгаре земляные подготовительные работы перед асфальтированием. Так уже забетонированы бордюры, установлены лотки ирригации, а часть рабочих занимается сооружением тротуара. Одновременно с этим спецтехника разравнивает грунт, который будет служить подушкой будущему полотну артерии.

Не смотря на плохое состояние, этой дорогой активно пользовались автомобилисты, чтобы миновать перекресток Льва Толстого – Асаналиева. Так как в часы-пик затор до него выстраивается за несколько кварталов со всех сторон. А Леваневского, при условии, что при движении по Толстого на восток нужно повернуть направо на бывшую Некрасова, является отличной альтернативой стоянию в пробке. Вероятно, после завершения капитального ремонт ее популярность вырастет еще больше.

А в северной части города китайские строители реконструируют две расположенные поблизости улицы – Ак-Тилек и Фере.

Первая является одновременно заездом и центральной дорогой жилмассива "Ак-Тилек". Ее капиталят на отрезке от Элебесова до Дзержинского. Здесь, как и в предыдущем случае, ведутся земляные работы и бетонирование бордюров, установка арычной сети, а также замена подземных коммуникаций, по которым проходит поливная вода.

Но самым масштабным проектом из перечисленных является реконструкция улицы Фере. Ее капитально ремонтируют на длинном отрезке от Тоголока Молдо до Алма-Атинской. Для разгрузки дорожного движения она имеет огромное значение, так как станет альтернативой проспекту Жибек-Жолу. Причем единственной. Ведь больше ни одна артерия в нижней части города кроме проспекта не позволит напрямик проехать от Тоголока Молдо до Алма-Атинской.

Но здесь помимо собственно строительства придется решить и ряд других серьезных вопросов, в числе которых постройки местных жителей, находящиеся за красной линией, а также пробивка дороги через нижнюю территорию Карагачевой рощи.

Напомним, в текущем году согласно производственному плану муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" за счет городского бюджета будет реконструировано 27 отрезков улиц общей протяженностью 16,5 километра. Также будет завершен ремонт на 9 улицах протяженностью 2,7 километра, который был начат в 2020 году.

Параллельно с этим реализуется вторая фаза масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее должны выполнить за два года, построив 5 мостов и отремонтировав 60 улиц, протяженностью более 70 километров. Часть дорожных артерий будут расширены, а отдельные их участки построены заново.

Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.