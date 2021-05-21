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Наццентр по предупреждению пыток хочет эффективно продвигать рекомендации

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- Александра Василькова
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В Бишкеке 18-19 мая состоялся семинар по повышению эффективности продвижения рекомендаций Национального центра Кыргызстана по предупреждению пыток и жестокого обращения с людьми (НЦПП). В нем участвовали представители центра из всех регионов республики.

Основным тренером выступил директор ОФ "Центр защиты общественных интересов", зампредседателя Координационного совета НЦПП Айдар Сыдыков. Он проанализировал выданные правозащитной организацией с 2013 года рекомендации государственным органам, указал на ошибки и недостатки этого подхода.

- Каждый год различные госорганы получают от нас до 50 рекомендаций, которые включаются в ежегодный отчет наццентра и рассматриваются на заседании Жогорку Кенеша. Но когда мы проводили анализ, то обратили внимание на то, что одни и те же рекомендации повторяются из года в год, а кроме того, игнорируются ведомствами. Никакой ответственности за неисполнение рекомендаций они не несут. В своем постановлении парламент республики поручает реализовать все принятые предложения в шестимесячный срок, при этом у самого ЖК нет механизма контроля над исполнением своего же решения, - озвучивает проблему замдиректора Наццентра Кыргызстана по предупреждению пыток и жестокого обращения с людьми Динара Саякова.

По мнению руководства НЦПП, разрабатываемая стратегия поможет мониторить и следить за исполнением своих же рекомендаций, правильно использовать мандат центра для изменения ситуации с пытками и предпринимать активные действия, чтобы помочь государству добиваться соблюдения прав человека и улучшать условия содержания людей в закрытых учреждениях.


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URL: https://www.vb.kg/401357
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