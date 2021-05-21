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В Минобороны КР обсудили подготовку к учениям "Рубеж-2021"

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- Оксана Гут
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В период с 19 по 20 мая в Министерстве обороны Кыргызской Республики состоялась рабочая встреча представителей оборонных ведомств Кыргызской Республики, Российской Федерации и Объединённого штаба ОДКБ по организации и проведению совместного учения с подразделениями КСБР ЦАР "Рубеж-2021". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе встречи рассмотрены и обсуждены основы замысла проведения совместного учения, составы аппарата руководства, оперативных групп и привлекаемых контингентов государств – членов ОДКБ, а также вопросы всестороннего обеспечения.

Учение планируется провести на территории Кыргызской Республики в третьем квартале текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/401359
Теги:
Министерство обороны, ОДКБ, Россия, Кыргызстан
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