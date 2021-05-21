В Минобороны КР обсудили подготовку к учениям "Рубеж-2021"

В период с 19 по 20 мая в Министерстве обороны Кыргызской Республики состоялась рабочая встреча представителей оборонных ведомств Кыргызской Республики, Российской Федерации и Объединённого штаба ОДКБ по организации и проведению совместного учения с подразделениями КСБР ЦАР "Рубеж-2021". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе встречи рассмотрены и обсуждены основы замысла проведения совместного учения, составы аппарата руководства, оперативных групп и привлекаемых контингентов государств – членов ОДКБ, а также вопросы всестороннего обеспечения.

Учение планируется провести на территории Кыргызской Республики в третьем квартале текущего года.