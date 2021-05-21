Ярмарка в Бишкеке: Говядина от 380 сомов, масло подсолнечное от 130 сомов

Следующая сельскохозяйственная ярмарка в Бишкеке состоится 22-23 мая. Об этом сообщает пресс-служба МСХПП и М КР.

Адреса:

Первомайский район - на пересечении улиц И. Раззакова - Киевская, Токтогула;

Свердловский район - по ул. Т. Айтматова - Токтогула.

Рекомендуемые цены на продукцию:

Говядина - 380-420 сом

Конина - 380-420 сом

Баранина – 390-410 сом

Курятина – 180-200 сом

Масло подсолнечное - 130-170

Яйца куриные 10 штук - 75-95 сом

Сахар – 56 сом

Рис - 75-120 сом

Яблоко - 80-120 сом

Морковь – 25 сом

Картофель - 28 сом

Лук – 20 сом

Цены на молочные продукты, мучные изделия и другие продукты будут на 10-15% ниже рыночных.

Компании участвующие в ярмарке:

ОсОО "Аз Медиа групп", ОсОО " Дельфин трейдинг", ОсОО "Альфа Трейд", ОАО " Кайынды Кант", ОсОО "Витал Виста", ОсОО "Ак-Куу", ОсОО "АлХалал", ОсОО "Адал Азык", ОсОО "Арген", ОсОО "Билайф", ИП Мырзабекова А.А, ИП Темиров Бекболот, ЧП "Жети Баттыр", ЧП "Сокеев". Фермеры: Урмат Бай, "Народный Фермер", Исраев Бектемир, Ирсалиев Улан, Жумагулов Б.А, Маян Халима Якубе, Меваза Рашид, Мабо Арли Мухаммед.

Для получения дополнительной информации: 0771 949499, 0509767611.