Дело Кумтора: Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам коррупции

Генеральной прокуратурой КР в ходе изучения материалов Государственной комиссии по изучению эффективности разработки золоторудного месторождения "Кумтор", образованной Жогорку Кенешем, выявлены коррупционные правонарушения.

Как сообщает пресс-служба главного надзорного органа, в период с 1992 года по 2019 год отдельные высокопоставленные и иные должностные лица уполномоченных госорганов Кыргызстана и руководство ОАО "Кыргызалтын", обладая властными полномочиями, создав противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании "Камеко", "Центерра Голд Инк.", а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", в целях незаконного получения материальных и других благ заключали ряд заведомо невыгодных для КР соглашений по разработке золоторудного месторождения "Кумтор", вследствие чего государству причинен многомиллиардный материальный ущерб и окружающей среде нанесен непоправимый урон, что в свою очередь создало угрозу государственной безопасности.

"Так, 18 мая 2021 года Генеральной прокуратурой КР данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 319 часть 2 Уголовного Кодекса (коррупция) начато досудебное производство, ход которого взят на контроль", - сообщили в Генпрокуратуре.