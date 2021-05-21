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Дело Кумтора: Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам коррупции

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- ВБ
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Генеральной прокуратурой КР в ходе изучения материалов Государственной комиссии по изучению эффективности разработки золоторудного месторождения "Кумтор", образованной Жогорку Кенешем, выявлены коррупционные правонарушения.

Как сообщает пресс-служба главного надзорного органа, в период с 1992 года по 2019 год отдельные высокопоставленные и иные должностные лица уполномоченных госорганов Кыргызстана и руководство ОАО "Кыргызалтын", обладая властными полномочиями, создав противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании "Камеко", "Центерра Голд Инк.", а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", в целях незаконного получения материальных и других благ заключали ряд заведомо невыгодных для КР соглашений по разработке золоторудного месторождения "Кумтор", вследствие чего государству причинен многомиллиардный материальный ущерб и окружающей среде нанесен непоправимый урон, что в свою очередь создало угрозу государственной безопасности.

"Так, 18 мая 2021 года Генеральной прокуратурой КР данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 319 часть 2 Уголовного Кодекса (коррупция) начато досудебное производство, ход которого взят на контроль", - сообщили в Генпрокуратуре.


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URL: https://www.vb.kg/401373
Теги:
Генеральная прокуратура, Кумтор, Кыргызстан
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