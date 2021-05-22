Афиша мероприятий: Где можно провести досуг в Бишкеке на выходные?

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева сегодня, 21 мая, а также в субботу и воскресенье, 22 и 23 мая, приглашает зрителей посмотреть притчу на русском языке "Мир–Мгновение", созданную по пьесе Андрея Зинчука.

Начало в 18 часов.

В Малом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова сегодня, 21 мая, пройдет сольный концерт Сергея Старожилова "Вечер в басовом ключе".

Начало в 18 часов 30 минут.

В воскресенье, 23 мая, в Большом зале филармонии Центр по организации мероприятий Art Face представит вашему вниманию спектакль "Босиком по парку" по пьесе Нила Саймона. На сцену выйдут звезды российского театра и кино - Петр Красилов, Наталия Антонова, Валерий Афанасьев и Ольга Хохлова.

Начало в 18 часов.

25 мая в Малом зале филармонии состоится сольный концерт Талгата Аракеева.

Выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов, преподаватель кафедры "специального фортепиано" в Кыргызской национальной консерватории имени Молдобасанова и отделения "фортепиано" в Кыргызском государственном музыкальном училище имени Куренкеева исполнит произведения Клода Дебюсси, Мориса Равеля и Фредерика Шопена.

Начало в 18 часов 30 минут.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева продолжают работу несколько выставок.

Посетители могут ознакомиться с ежегодной республиканской весенней выставкой Союза художников Кыргызской Республики. Нынешняя экспозиция носит название "Время".

Посетить выставку можно до 2 июня.

Продолжает работу памятная выставка, посвященная 70–летию со дня рождения заслуженного деятеля культуры КР, художницы Данакан Адашкановой. В экспозиции более 70 работ мастера, созданных в разных жанрах. Здесь есть полотна из коллекции музея, частных собраний и предоставленные для выставки семьей художницы.

Экспозиция будет действовать до 3 июня.

Приходите в любой день недели. Музей открыт с 11 до 17 часов.

КНМИИ имени Гапара Айтиева находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.

Творческая группа "705" приглашает на выставку Зулайки Есентаевой "Ковры, самолеты".

Увидеть серию живописных работ художницы можно с 14 до 20 часов до 28 мая.

Вас ждут по адресу: улица Боконбаева, 149 (вход с улицы Исанова).

В культурном центре "Кудук" в субботу, 22 мая, пройдет спектакль "Аккорд".

Это представление говорит о том, какой отпечаток оставила война в повседневной жизни, культуре и искусстве Таджикистана. Автор спектакля - художница и журналистка Диана Рахманова.

Начало в 19 часов.

Центр "Кудук" находится по адресу: улица Орозбекова, 119 (пересекает Жибек Жолу).

Справки по номеру: 077962–38–27 (Диана).