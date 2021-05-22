Скандал с расморожением Спутник V: Требуется уголовное расследование

Конечно, самым громким событием в системе здравоохранения страны стал скандал с разморожением почти тысячи доз вакцины "Спутник V".

Прославились, можно сказать, снова на весь мир, причем опять в негативном свете. Как заверяют в мэрии и в Центре иммунопрофилактики, вакцины были списаны и больше не применялись. Но почему о случившемся не сообщили сразу, в тот же день? А произошло ЧП - "холодильник почему–то отключился из розетки" - насколько известно, 30 апреля. "Это утром заметила санитарка, когда мыла полы". Но ведь целый день 30 апреля в ЦСМ №2 прививали горожан. И очередь была немаленькая. Какой в таком случае вакциной их прививали, если все хранились в этом холодильнике? Делали прививки и после майских праздников. Кстати, именно 30 апреля утром я сделала тоже прививку "Спутник V" в этом ЦСМ. И не знаю, совпадение это или нет, но мне позвонили через два дня из Департамента лекарственного обеспечения, так представилась его сотрудница и поинтересовалась, как я себя чувствую после прививки. А может быть, это была врач из ЦСМ №2, где произошло ЧП и где я делала прививку? Может, всех нас в тот день и в последующие привили некачественной вакциной, чтобы скрыть факт случившегося?

Все эти, возможно, излишние предположения и сомнения возникают из–за того, что нет достоверной информации, в частности, о времени случившегося и о том, какую вакцину использовали в дальнейшем в ЦСМ №2. Ведь известно, что в республику поступили 20 тысяч доз и Бишкеку перепала 6 800 доз. А если учесть, что прививали население "Спутником V" в четырех ЦСМ столицы, то получается, что ЦСМ №2 почти свою долю загубили. Чем же они прививали людей? Ни Центр иммунопрофилактики, ни Минздрав не дают толковых объяснений по этому поводу, а делают упор, что, мол, главный врач, его заместитель и три работника прививочного кабинета наказаны, что речь идет о возмещении ущерба. По большому счету для населения это не столь важно, кого наказали и сколько с кого причитается в качестве ущерба. Люди хотят знать правду, почему о ЧП сообщили спустя две недели. Да и то, скорее всего, информацию, попросту говоря, кто–то слил. В Минздраве, видимо, с перепугу потеряли дар речи, если так долго молчали.

В Республиканском центре иммунопрофилактики, как сообщается, проводили служебное расследование. И каковы его результаты? Здесь, похоже, надо проводить не служебное, а уголовное расследование, поскольку данный факт можно расценить как халатность.

Заболеваемость же коронавирусом в стране по–прежнему остается высокой - 361 человек заболели вчера COVID. Пятьсот с лишним находится в тяжелом состоянии, то есть увеличивается количество тяжелых случаев, и нет ни одного дня, чтобы кто– то из заболевших коронавирусом не умер.

Вызывает, по меньшей мере, недоумение, почему каждый день регистрируется довольно большое количество медицинских работников, заразившихся COVID. Вчера их было 17 человек. Да, опасно работать. Но сейчас есть в полном объеме средства защиты, костюмы, прививки, наконец. Или медики игнорируют их? Или не хотят говорить о каких–то негативных фактах, способствующих заражению из–за боязни перед начальством?

Но есть и хорошие новости. Например, в Караколе в начале июля откроют ПЦР–лабораторию. Сейчас в Иссык–Кульской области работает одна ПЦР–лаборатория в Чолпон–Ате, которая в сутки проводит до 400 тестов на коронавирус. А в столичной поликлинике студентов создан дополнительный пункт для вакцинации. Ее проводят с 15.00 до 23.00. Привиты уже 16 тысяч человек, среди них люди старше 65 лет, медики, педагоги и все желающие горожане.