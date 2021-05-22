Погода
$ 83.48 - 83.87
€ 101.35 - 102.85

Зеленский ввел масштабные санкции против России

153  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о бессрочном продлении масштабных санкций против российских физических и юридических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает lenta.ru.

В частности, решение касается российских СМИ - НТВ, Первого канала, МИА "Россия сегодня", ТНТ и "Звезды".

Под санкции попали главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник, глава Крыма Сергей Аксенов, а также ряд граждан России.

Санкции включают блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Санкции были введены бессрочно.

14 мая состоялось очередное заседание СНБО под председательством Зеленского. На нем было принято решение о введении новых экономических ограничений, в частности, против воров в законе и иностранных граждан, которые являются криминальными авторитетами.

В марте Зеленский ввел санкции против интернет-издания "Лента.ру" и других российских СМИ. Ограничительные меры сроком на три года также коснулись агентства ТАСС, МИА "Россия сегодня", новостных порталов "Газета.ру" и "Утро.ру", агрегатора СМИ2. В числе физических лиц, попавших под санкции, - первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой, член Совета Федерации Людмила Нарусова, сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, и другие чиновники.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401387
Теги:
Россия, Украина, конфликт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  