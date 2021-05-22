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Китай испытал военно-морскую пушку Гатлинга с 20 стволами

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В сети появились фото, свидетельствующие о том, что с января в Китае продолжаются испытания новой и устрашающей на вид морской системы противовоздушной и противоракетной обороны. Доступные изображения показывают, что эта система вооружения, в частности, включает вращающуюся пушку в стиле Гатлинга с колоссальными 20 стволами, что почти в два раза больше, чем у других систем оружия ближнего боя, или CIWS, в настоящее время состоящих на вооружении ВМС Китая.

Кадры, которые впервые появились на китайском сайте микроблогов Weibo и теперь распространяются в соцсетях, показывают, что новая система уже прошла как минимум три раунда боевых испытаний в январе, марте и апреле этого года.

Оружие типа Гатлинга хорошо известно своей чрезвычайно высокой скорострельностью по сравнению с одноствольными ружьями или даже другими многоствольными конструкциями. Видно, что установка оружия соответствует общей форме и конструкции других военно-морских систем ближнего боя (CIWS), которые устанавливаются на военных кораблях в качестве последней линии защиты, в первую очередь от приближающихся ракет.

В Китае уже есть две отечественные разработки CIWS, в которых используется оружие в стиле Гатлинга. Речь идет о CIWS Type 730 и Type 1130.

Известно, что у Type 730 максимальная скорострельность составляет почти 6 000 выстрелов в минуту, в то время как у Type 1130 она достигает не менее 10 000 выстрелов в минуту.

Источник: hi-tech.mail.ru


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URL: https://www.vb.kg/401395
Теги:
Китай, оружие, армия
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