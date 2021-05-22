Для нелегалов в России могут ввести особый режим

Специальный правовой режим для некоторых категорий мигрантов намерено ввести Министерство внутренних дел России. Он предусмотрен для иностранцев, остающихся в стране без правовых оснований, сообщили ТАСС в данном ведомстве.

Это - режим контролируемого пребывания, и он будет "устанавливаться в отношении мигрантов, не имеющих правовых оснований для нахождения в России, но пребывающих на ее территории по тем или иным причинам". Как пояснили в МВД, это может быть, к примеру, иностранный гражданин, который страдает социально опасными инфекционными заболеваниями, участвует в судебных разбирательствах, в отношении которого приостановлено исполнение решений о высылке.

В отношении иностранцев, попавших под "контролируемое пребывание", могут быть введены ограничения. А за нарушения режима будет грозить административная ответственность. Для этого рассматривается вопрос о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. А само понятие "контролируемое пребывание" предусматривается включить в миграционное законодательство.

По информации российских СМИ, по причине пандемии коронавируса из России с марта 2020 года по настоящее время года не выехали порядка 1,6 млн мигрантов. Срок их законного пребывания в стране истек. Примерно каждый четвертый из них урегулировал свой правовой статус. Однако 15 июня истекает срок президентского указа, отводимый на эти цели.