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Кыргызстанцы примут участие в новых молодежных инициативах СНГ

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- Евгений Денисенко
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Очередное, уже шестнадцатое по счету заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств СНГ прошло в Санкт-Петербурге. От Кыргызстана участие в нем принял, в том числе, заместитель Генерального секретаря Совета Межпарламентской АссамблеиСНГ - полномочный представитель Жогорку Кенеша Нурбек Сатвалдиев.

На заседании, как рассказали в МПА, обсуждались молодежные законотворческие инициативы и общественные проекты в области экологии и охраны окружающей среды, вопросы, касающиеся выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, участия молодых парламентариев в реализации плана мероприятий, посвященных 30-летию Межпарламентской Ассамблеи Содружества.

Также были подведены итоги недавних международной видеоконференции "Молодежь против героизации нацизма" и Петербургского международного молодежного форума труда.

На заседании по видеосвязи выступила начальник отдела по сотрудничеству в области культуры, спорта, туризма и молодежи Исполнительного комитета СНГ, заместитель руководителя секретариата Совета по делам молодежи государств Содружества Татьяна Ковалева. Она проинформировала о международном молодежном сотрудничестве в рамках СНГ, которое осуществлялось в соответствии с принятыми в 2020–2021 годах решениями органов Содружества.

Ковалева отметила, что в Концепции дальнейшего развития СНГ впервые одним из приоритетов обозначено вовлечение молодого поколения граждан в интеграционные процессы - посредством участия в реализации проектов и программ для устойчивого развития во всех сферах межгосударственных отношений. Большое внимание уделяется организации мероприятий с участием молодежи и молодежных парламентских структур, включая проведение форумов молодежных общественных организаций стран-партнеров. А в период пандемии коронавируса привычным и результативным стал онлайн-формат международных молодежных мероприятий.

Планово развивается и сотрудничество в поддержке молодежного добровольческого (волонтерского) движения. По словам Татьяны Ковалевой, особенно проявили себя молодые волонтеры во время пандемии. Одновременно Совет по делам молодежи организовал оперативный обмен опытом по вопросам волонтерской деятельности в это непростое время.

Представитель Исполкома СНГ рассказала также о планах данного Совета по вовлечению молодежи в мероприятия, посвященных отмечаемому в нынешнем году 30-летию СНГ. Следующее заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств Содружества решено провести осенью.


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URL: https://www.vb.kg/401397
Теги:
СНГ
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