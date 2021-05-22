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У большинства руководителей не хватало политической воли на ротацию акимов

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- ВБ
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Сегодня президент Садыр Жапаров назначил акимов районов в областях. Новшеством стала ротация на основании проведенной ранее аттестация глав местных государственных администраций со стороны специально образованной аттестационной комиссии. Кроме того, Государственной кадровой службой был проведен отбор кандидатов в региональный резерв кадров.

Политолог Денис Бердаков считает, что указ главы государства о ротации акимов – это серьёзный шаг в сторону укрепления всего государственного аппарата и государственной службы.

"Подобный шаг обсуждался больше 20 лет, еще практически со времен Акаева. Но у большинства руководителей не хватало политической воли сделать это. Хотя этот шаг действительно нужный и важный, потому что акимы становятся важным звеном государственной управленческой цепи. \

У нас нет проблем с высшими должностными лицами, но проблема нашей страны – при централизации отсутствие профессиональных кадров, работающих на местах. То есть, прекрасно работающих в рамках разных областей, понимающих специфику. А специфика очень разная – Нарын, Иссык-Куль или Баткен и т.д., люди по-разному устроены, разные доходы айыл окмоту, разная экономика, структура экономики, разная структура мигрантов, разные социальные проблемы. Во всем этом нужно разбираться, уметь управлять, налаживать быт, хозяйство.

Этот шаг требует дополнительных средств, потому что отправлять акима на новое место – это определенные затраты со стороны государства. Но это создание профессионального слоя низовых управленцев, которые будут четко понимать, что из назначение будет зависеть от того, насколько они хорошо работают.

Например, поработал хорошо в Нарынской области – направили в Чуйскую. Так, постепенно будет повышаться статус, квалификация на основании хороших знаний людей, местности, ведения бизнеса, опять-таки специфики, например, приграничных районов, инвестиционной политики Чуйской области или туристической политики Иссык-Куля", - заявил политолог.


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URL: https://www.vb.kg/401398
Теги:
аким, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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