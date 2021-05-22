Военнослужащие Внутренних войск МВД КР приняли присягу в режиме онлайн

Сегодня, 22 мая 2021 года, в некоторых войсковых частях Внутренних войск МВД Кыргызской Республики состоялся торжественный ритуал приведения к Военной присяге личного состава вновь прибывшего пополнения. Для каждого военнослужащего это особый день, где он дает клятву на верность своей Родине. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Молодые военнослужащие в течение месяца прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые для прохождения военной службы знания и навыки на занятиях по строевой, физической и огневой подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

На торжественных мероприятиях приняли участие Председатель общественного объединение Республиканского комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатова, представитель Республиканского комитета солдатских матерей по Чуйской области Жылдыз Жанболотова, ветераны, командования и военнослужащие войсковых частей 702, 707.

Мероприятие, посвященное привидению молодого пополнения к Военной присяге, прошло в ойлайн режиме, без приглашения родных и близких новобранцев. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Клятву на верность Родине призывники принимали в присутствии своих командиров и сослуживцев.

Торжественное мероприятие продолжили показательными выступлениями молодых воинов по строевой подготовке и рукопашному бою, подготовленными за короткий.

В завершение торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт.

В этот же день, в войсковой части 703 г.Ош Внутренних войск МВД Кыргызской Республики прошел турнир по футболу среди команд войсковой части 703, ПСН "ШУМКАР" МВД Кыргызской Республики и республиканского отдельного спасательного отряда МЧС Кыргызской Республики, посвященного Дню образования отряда специального назначение "Шер".