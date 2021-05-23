В ряде вузов Узбекистана в новом учебном году отменят зачетки и журналы, а также сократят непрофильные предметы, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на слова министра высшего и среднего специального образования Абдукодира Тошкулова.

"В вузах, перешедших на кредитно-модульную систему, со следующего года зачеток и журналов не будет. Все будет в цифровом формате", – отметил он на встрече с молодежью в рамках фестиваля "Движение пяти инициатив Ташкента".

Также, по его словам, президент Узбекистана дал поручение сократить непрофильные предметы в два раза. Со следующего учебного года это будет осуществлено.

Кредитно-модульная система организации учебного процесса – это европейская системы вузовского образования, принятая сегодня в зарубежных университетах, в том числе Европы, России и США. Она предусматривает:

модульную структуру образовательной программы, т.е. весь учебный материал по той или иной специальности разбит на отдельные блоки – модули, студент изучает тот или иной предмет/модуль в рамках своей специальности в форсированном режиме – лекции и практические занятия по этому предмету проводятся ежедневно вплоть до его сдачи на экзамене или зачете; увеличение гибкости образовательных программ, т.е. в зависимости от уровня подготовки студент берет то или иное количество часов по предмету – минимальный или продвинутый уровень; участие студента в формировании индивидуального учебного плана, т.е. каждый студент имеет свой персональный план с персональным набором курсов, студент выбирает какой курс взять вначале, а какой позже; увеличение доли самообучения в образовательном процессе, т.е. ряд тем дается на самостоятельное изучение, студенты готовят творческие работы, рефераты, презентации, работают с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем, углубляются в область именно своих интересов.

Напомним, что сегодня Тошкулов также заявил, что в Узбекистане создадут 35 тысяч дополнительных мест в общежитиях для студентов за счет установки двухъярусных кроватей.