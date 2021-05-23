В КР на 23 мая - 325 новых случаев COVID-19, 8 летальных исходов

На утро 23 мая в Кыргызстане выявлено 325 новых случаев коронавируса, сообщает Республиканский штаб.
Из них:
Бишкек - 262;
Чуйская область - 19;
Иссык-Кульская область - 18;
Ошская область - 8;
город Ош - 8;
Нарынская область - 6;
Таласская область - 3;
Жалал-Абадская область - 1.
За весь период зарегистрировано 102 511 случаев коронавируса.
За сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.
Бишкек - 4,
Чуйская область - 3,
Иссык-Кульская область - 1.
По республике зарегистрировано 1751 летальный исход от COVID.