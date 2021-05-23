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В КР на 23 мая - 325 новых случаев COVID-19, 8 летальных исходов

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- Бакыт Басарбек
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На утро 23 мая в Кыргызстане выявлено 325 новых случаев коронавируса, сообщает Республиканский штаб.

Из них:

Бишкек - 262;

Чуйская область - 19;

Иссык-Кульская область - 18;

Ошская область - 8;

город Ош - 8;

Нарынская область - 6;

Таласская область - 3;

Жалал-Абадская область - 1.

За весь период зарегистрировано 102 511 случаев коронавируса.

За сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

Бишкек - 4,

Чуйская область - 3,

Иссык-Кульская область - 1.

По республике зарегистрировано 1751 летальный исход от COVID.


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URL: https://www.vb.kg/401408
Теги:
статистика, Кыргызстан, коронавирус
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