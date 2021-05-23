Погода
$ 83.40 - 83.61
€ 101.47 - 102.22

Командующего ВВС Турции обвинили в уничтожении российского Су-24

66  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Инцидент с российским Су-24, сбитым близ турецко-сирийской границы в 2015 году, произошел по вине командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Турции Абидина Юнала, приказавшего подчиненным атаковать российские военные самолеты без предупреждения. Об этом со ссылкой на данные судебного допроса сообщает портал Nordic Monitor.

Согласно имеющимся показаниям штаб-полковника Али Дурмуша, озвученным им в суде 15 августа 2017 года, в день происшествия командование боевых ВВС проинформировало Юнала о замеченных у турецкой границы российских боевых самолетах. "Когда ему позвонили и рассказали о двух российских самолетах, которые кружили над нашей границей, он приказал им сбивать самолеты, если они пересекают воздушное пространство Турции, и повесил трубку. В результате через несколько минут после этого звонка [российский] самолет, пересекший наше воздушное пространство, был сбит пилотами", - рассказал 45-летний Дурмуш.

При этом известно, что в Турции отвергали предположения о причастности к инциденту военного командования государства. Утверждалось, что инцидент произошел по вине пилота F-16.

24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Оба летчика катапультировались, штурману удалось спастись, пилот был расстрелян с земли боевиками. После этого в отношениях между Москвой и Анкарой наступил кризис. Власти Турции отказывались извиняться за инцидент, утверждая, что не знали о национальной принадлежности сбитого самолета, который, по версии Анкары, вторгся в воздушное пространство страны. В Генштабе ВС России продемонстрировали маршрут самолета и заявили, что он не нарушал границ Турции.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401412
Теги:
Россия, суд, Турция, самолеты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  