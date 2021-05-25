Улица Койбагарова полностью заасфальтирована на один раз

Входящая в список дорог, ремонтируемых в рамках китайского гранта, улица Койбагарова заасфальтирована на всем протяжении. Правда, пока только на один раз.

В столице продолжается реконструкция магистралей в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", рассчитанной на два года. Подрядчик в лице компании China Road and Bridge Corporation должен построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц протяженностью более 70 километров. Часть артерий будет расширена, а некоторые участки построят заново. Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР.

В рамках этого проекта приводится в порядок и улица Койбагарова на всем протяжении от Каралаева до Жукеева-Пудовкина. В первую очередь строители занялись отрезком Каралаева-Юнусалиева, который уже сравнительно давно покрыт первым слоем асфальта. Причем, дорожники даже успели заасфальтировать часть съездов на пересекающие улочки и заезды в микрорайон № 4.

Участок Юнусалиева – Жукеева-Пудовкина был покрыт первым слоем асфальта буквально на днях.

Теперь же подрядчики бросили силы на тротуар с северной стороны дороги. Уже забетонированы бордюры и ведется разравнивание грунта. Вдоль этажных жилых домов пешеходную дорожку пока не трогали. Но это все вдоль 3-го микрорайона.

А вдоль 4-го лишь демонтировано старое полотно тротуара также с северной стороны. Помимо этого, подготовлена траншея для укладки лотков ирригации.

Следует отметить, что сама дорога получилась довольно-таки широкой. Правда, сделано всего несколько карманов для стоянки автомобилей. Да и то лишь на первом указанном отрезке. При этом условия вполне позволяли разместить их во многих местах. На втором участке их практически нет.

Вероятно, в скором времени, как только подрядчики подготовят к асфальтированию все съезды, проезжая часть будет готова окончательно. И тогда встанет вопрос организации дорожного движения. Надо полагать, что поток машин на Койбагарова значительно возрастет. Следовательно условия проезда через пересечения Койбагарова с Каралаева, Юнусалиева и Жукеева-Пудовкина изменятся. Хочется верить, что у ответственных структур уже есть четкий план.