Погода
$ 82.77 - 83.15
€ 101.47 - 102.22

Улица Койбагарова полностью заасфальтирована на один раз

1486  0
- Сергей Швец
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Входящая в список дорог, ремонтируемых в рамках китайского гранта, улица Койбагарова заасфальтирована на всем протяжении. Правда, пока только на один раз.

В столице продолжается реконструкция магистралей в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", рассчитанной на два года. Подрядчик в лице компании China Road and Bridge Corporation должен построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц протяженностью более 70 километров. Часть артерий будет расширена, а некоторые участки построят заново. Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР.

В рамках этого проекта приводится в порядок и улица Койбагарова на всем протяжении от Каралаева до Жукеева-Пудовкина. В первую очередь строители занялись отрезком Каралаева-Юнусалиева, который уже сравнительно давно покрыт первым слоем асфальта. Причем, дорожники даже успели заасфальтировать часть съездов на пересекающие улочки и заезды в микрорайон № 4.

Участок Юнусалиева – Жукеева-Пудовкина был покрыт первым слоем асфальта буквально на днях.

Теперь же подрядчики бросили силы на тротуар с северной стороны дороги. Уже забетонированы бордюры и ведется разравнивание грунта. Вдоль этажных жилых домов пешеходную дорожку пока не трогали. Но это все вдоль 3-го микрорайона.

А вдоль 4-го лишь демонтировано старое полотно тротуара также с северной стороны. Помимо этого, подготовлена траншея для укладки лотков ирригации.

Следует отметить, что сама дорога получилась довольно-таки широкой. Правда, сделано всего несколько карманов для стоянки автомобилей. Да и то лишь на первом указанном отрезке. При этом условия вполне позволяли разместить их во многих местах. На втором участке их практически нет.

Вероятно, в скором времени, как только подрядчики подготовят к асфальтированию все съезды, проезжая часть будет готова окончательно. И тогда встанет вопрос организации дорожного движения. Надо полагать, что поток машин на Койбагарова значительно возрастет. Следовательно условия проезда через пересечения Койбагарова с Каралаева, Юнусалиева и Жукеева-Пудовкина изменятся. Хочется верить, что у ответственных структур уже есть четкий план.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401439
Теги:
грант, дороги, Китай, реконструкция, Бишкек, ремонт дорог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  