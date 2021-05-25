30 лет телеканалу "Пирамида". Интервью с Дооронбеком Адахановым (видео)

В этом году медиахолдинг "Пирамида" отмечает свое 30-летие. О достижениях компании и ее планах на будущее рассказал генеральный директор телеканала Дооронбек Адаханов.

Дооронбек Адаханович, во-первых, я поздравляю вас с юбилеем телеканала, который был создан в год независимости Кыргызстана. В это же время у нас появилось независимое телевидение. Можно ли тот период считать точкой отчета независимости наших медиа?

Спасибо за вопрос. В первую очередь хочется отметить, что медиахолдинг "Пирамида" был открыт 5 мая 1991 года, то есть до получения независимости Кыргызстаном. Его создавал Александр Романов, который зарегистрировал СМИ как раз 5 мая. Вещать начали уже к концу того года и первые эфиры вышли в КТРК. Да на тот момент телевидение было еще ограничено, независимых СМИ еще не было. По этой причине телеканал "Пирамида" в своем роде стал эксклюзивным. В этом же году открылось радио "Пирамида". Могу с уверенностью сказать, что с того периода люди получили доступ к качественным фильмам и музыке.

Позже телеканал стал выпускать и новости, а также политические, информационные и развлекательные программы. Вот так и появился телеканал "Пирамида".

Теперь вопрос, соприкасающийся с вашей деятельностью. Какое-то время телеканал "Пирамида" транслировал только полдня, вторую – РенТВ, что говорило о том, что вам не хватало своего контента. С вашим приходом ситуация поменялась. Какие именно изменения вам удалось осуществить?

В 2010 году после апрельских событий телеканал был национализирован и передан в ФУГИ. После этого в жизни телеканала начался трудный период, в который и была произведена ретрансляция телеканала РенТВ на коммерческой основе. В 2016 году, когда я пришел заместителем гендиректора, мы расторгнули этот договор и начали создавать свой полноценный телеканал.

Во-первых, стали каждые два часа давать новости. Вечером итоги новостей, затем итоги недели. В 2016 году стали транслировать заседания Жогорку Кенеша в прямом эфире по средам и четвергам. Также мы запустили утреннюю передачу "Утро на Пирамиде", разного рода спецрепортажи и социальные передачи. Появилось у нас очень много сериалов, которые мы сами переводили и выдавали в эфир. Кроме этого, нами стали создаваться детские и развлекательные передачи. В общем, к сегодняшнему дню мы запустили около 60 новых передач.

Давайте теперь немного пофантазируем. Ваш зритель уехал из нашей страны, к примеру, в начале 90-х годов. Он помнил ту "Пирамиду". Потом он возвращается допустим в 2021 году. Как вы думаете, каково его будет удивление от увиденных изменений на вашем телеканале.

За эти 30 лет, как вы знаете, не только телевидение, но и весь мир изменился. К примеру, с 2016 года мы сумели полностью провести техническое обновление. Приобрели видеокамеры последней модели, которые позволяли подавать телевизионную картинку в HD-качестве, перешли на цифровое вещание, также установлены LED-экраны в студиях утренней и новостной программ.

Все студии у нас совершенно новые. Для этого мы пригласили дизайн-студию, которая разработала для нас все декорации. До этого у нас были 4 камеры, теперь их 16. В общем, любой человек, который, как вы говорите, долгое время отсутствовал, не узнает нашу студию.

Теперь вопрос про кадровую политику. Очень много у нас в стране бюрократии, даже при приеме на работу начинается бумажная волокита. У вас, я слышал, все намного проще.

Помню, когда я сам пришел практикантом на телевидение, то мне приходилось кучу документов собирать, делать им ксерокопии. Все это отнимало время и нервы. Теперь же мы максимально упростили этот процесс. Теперь новичок проходит недельную и оплачиваемую практику, а затем наш худсовет утверждает его кандидатуру. После ему нужно будет всего лишь принести паспорт, диплом и трудовую книжку, которые тут же оцифровываются и считайте, что он зачислен. В случае же увольнения, выхода на декрет и тому подобное тоже все упрощенно. За час ему оформляют все необходимые документы.

Сколько работает человек в вашей команде, включая внетштатников и собкоров?

В штате у нас работает 73 человека и около 20 человек на стажировке. Кроме этого, есть корреспондентские пункты в других городах. К примеру, в Оше в нашем корпункте работают 2 человека и около 5-6 человек стажируются. Есть свой корпункт у нас в Баку, сотрудники которой работают с Азербайджаном, Турцией и Грузией.

Теперь вопрос по поводу ваших планов. Есть определенная работа, которую проделал телеканал за 30 лет, в том числе и за ваши 6 лет. Какие у вас есть планы по дальнейшему развитию телеканала?

Сейчас с повсеместным переходом на социальные сети мы стали больше работать именно в этом направлении. То есть в будущем мы хотим тот же наш сайт развивать в соцсетях, включая ютуб-канал, Фейсбук, инстаграм и так далее.

Кроме этого, мы заключили договора с японским фондом и посольством Южной Кореи, у стран которых мы будем заимствовать сериалы, переводить на наш язык и выдавать в эфир. Также мы сейчас ведем переговоры с нашими турецкими друзьями, чтобы транслировать их сериалы с нашим переводом на телеканале.

У нас в планах выход на международный уровень. С этой целью мы хотим иметь свои корреспондентские пункты во многих странах мира. Также мы не забываем про свои регионы. Как я уже говорил, мы имеем свой корпункт в Оше и планируем открыть аналогичные пункты во всех остальных областях.

Есть у нас планы и по трансляции Жогорку Кенеша. К примеру, кроме заседаний парламента мы планируем транслировать заседания комитетов ЖК.

Доронбек Адаханович еще раз поздравляем вас с юбилеем, чтобы медиа-холдинг "Пирамида" процветал и чтобы все ваши планы сбылись успешно. Контент региональный и международный чтобы у вас повышался. Здоровья всем вашим сотрудникам и успехов в этом нелегком труде на телевидении.

Спасибо большое вам! Приходите к нам почаще.