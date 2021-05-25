В Бишкеке создано Кыргызское сообщество любителей тенниса

В минувшие выходные на столичных кортах Тай-брейк прошел первый турнир по большому теннису, организованный недавно созданным Кыргызском Cообществом любителей этого вида спорта. В турнире приняли участие более 50 поклонников большой ракетки.

Руководитель этой общественной организации Айсулуу Чокоева сообщила корреспонденту VB.KG: "В наших рядах - бизнесмены, юристы, врачи, представители других профессий, но мы любим все свободное время проводить на кортах. В сущности мы уже уже давно живем одной большой спортивной семьей, регулярно проводим турниры, устраиваем чаепития, а месяц назад решили создать свою организацию с юридическим статусом".

Сообщество любителей тенниса - далеко не первая организация подобного рода в нашей стране. И раньше поклонники этого вида спорта объединялись в различные ассоциации, федерации, но все они через несколько лет распадались. И причина тому банальна - нехватка средств. Но сообществу любителей тенниса подобные проблемы не страшны. Все его члены - состоятельные люди, они могут без особого труда содержать свою организацию и приобретать для себя необходимую экипировку.

Свой первый турнир теннисисты -любители решили посвятить 80-летию бывшего председателя Фрунзенского горисполкома Салавата Искакова. Этот человек многое сделал для развития этого вида спорта.в нашем городе. В частности, под руководством Искакова были реконструированы корты, находящиеся рядом с парком имени Панфилова. На церемонии открытия соревнований Салават Турдукожоевич призвал теннисистов к проведению еще более массовых турниров, участию в международных соревнованиях.

На церемонии открытия турнира присутствовали также бывший премьер-министр Амангельды Муралиев , экс-мэр Бишкека, предприниматель Аскар Салымбеков и председатель Бишкекского управления по физической культуре и спорту Нурлан Токоноев. Все они пожелали новому спортивному объединению удачи и больших достижений.

После двухдневных баталий первое место в турнире завоевал известный теннисист - любитель Игорь Муратов. В состязаниям на корте, по его словам, он приобщился 10 лет назад и за это время три раза становился чемпионом республики среди любителей.Вот и в дебютном турнире он также смог подняться на высшую ступень пьедестала почета." Теннис придал моей жизни второе дыхание. Благодаря выступлениям на корте, я стал более у спешен в работе, приобрел много новых друзей. Как жаль, что я не занимался этим видом спорта в молодые годы", заявил победитель турнира.

Сын Аскара Салымбекова - Улукбек Салымбеков в детстве посещал теннисную секцию, но затем увлекся футболом. Однако, несколько лет назад вновь стал заниматься этим видом спорта. "Теннис научил меня ответственности, - подчеркнул он, - на корте не спрячешься за спины партнеров по команде, сам отвечаешь за свои ошибки, учишься их быстро исправлять". Кстати, в прошедшем турнире Улукбек Салымбеков занял пятое место.

Серебряную медаль турнира, посвященного 80-летию Салавата Искакова завоевал Рамиль Мифтахутдинов,, бронза у Рустама Фаизова.

Как сообщила, Айсулу Чоковева, Кыргызское Сообщество любителей тенниса планирует проводить турниры каждый месяц, на каждое состязание будут приглашаться поклонники этого вида спорта из всех соседних стран и даже из России.