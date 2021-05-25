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Государству возвращены незаконно выданные земли в Бишкеке на 28 млн сомов

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- Оксана Гут
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В Бишкеке чиновники Ленинской райадминистрации незаконно выдали пять земельных участков общей стоимостью 28 млн 273 тыс. 693 сома. Земли возвращены государству. Об этом сообщает Генеральная прокуратура КР.

По данным ведомства, по результатам прокурорской проверки Ленинского района Бишкека муниципалитету возвращены земельные участки, незаконно предоставленные в частную собственность.

"Установлено, что должностными лицами Ленинской районной администрации Бишкека в нарушение требований земельного законодательства 16 марта 2005 года в жилом массиве "Арча-Бешик" были незаконно предоставлены 5 земельных участков в собственность граждан, расположенные за пределами "красной" линии", - говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратурой в суд внесены соответствующие исковые заявления о признании недействительными правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, которые удовлетворены, участки возвращены в собственность государства.


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URL: https://www.vb.kg/401460
Теги:
Генеральная прокуратура, мэрия, закон, земельный участок, нарушения, Бишкек, Кыргызстан
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