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"Ротация акимов станет инструментом формирования сильного резерва кадров"

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- Оксана Гут
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Председатель Кабинета министров КР Улукбек Марипов провел рабочее совещание с главами государственных администраций-акимами районов, которые были назначены и прошли ротацию в рамках реализации Указа президента Кыргызской Республики "О новой государственной кадровой политике". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Марипов напомнил, что в соответствии с вышеуказанным Указом президента проведена аттестация (оценка деятельности) акимов районов и их заместителей. Он подчеркнул, что проведение аттестации акимов районов и их ротация – требование времени.

"Такая практика создает условия для кардинального улучшения системы подбора кадров на государственные и муниципальные должности и способствует формированию плеяды эффективных управленцев, реально владеющих навыками работы на местах с населением. Это очень важно, учитывая, что 2/3 населения страны проживает в сельской местности. Уверен, что ротация руководителей регионов станет одним из инструментов формирования сильного резерва кадров, из которого в дальнейшем будут назначаться руководители, в том числе республиканского масштаба", – сказал глава Кабинета министров.

Поздравив акимов районов с успешно пройденной аттестацией, Улукбек Марипов призвал их работать открыто, честно и прозрачно.

"Очень важно, что к управлению на местах пришли люди, которые настроены развивать местную экономику, логистику и социальную сферу. Вам предстоит на деле доказать свою профессиональную состоятельность и эффективность аттестации и ротации кадров в регионах", – сказал он.

Глава Кабинета министров обозначил основные направления деятельности, над которыми предстоит работать главам районных государственных администраций.

"Приоритетом в работе каждого из вас должны быть интересы местного населения. Вам предстоит новым взглядом изучить проблемные участки на местах, принимать незамедлительные меры по их решению, а в случае необходимости – вносить предложения в Кабинет Министров для их совместного решения", - подчеркнул он.

Марипов перечислил стоящие перед акимами важные задачи, в числе которых – разработка программ развития районов, привлечение и защита инвестиций, возобновление промышленного производства в районах, развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности, развитие инфраструктуры, повышение доходного потенциала местных бюджетов, цифровизация, контроль за эпидемиологической ситуацией по COVID-19.

Напомним, 22 мая 2021 года президент Кыргызской Республики подписал Указы о назначении и освобождении глав государственных администраций – акимов районов в областях.


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URL: https://www.vb.kg/401461
Теги:
кадры, назначение, правительство, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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