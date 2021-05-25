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У нас беда... Фонд "Бугу-Эне" просит неравнодушных помочь в спасении рыси

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- Виктория Гунгер
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У нас беда... Заболел самец Туркестанской рыси по кличке Кот в нашем зоопарке в Караколе. Развилась двусторонняя пневмония пока неизвестной этиологии. Об этом на своей странице в соцсетях написала Президент (President) Общественного Фонда '"Бугу-Эне" Салтанат Сейитова.

По ее словам, рысь ночью в срочном порядке привезли в реабилитационный центр на обследование и лечение.

- Сегодня сделали рентген, и сдали анализы. 6 лет назад он был спасён от неминуемой гибели в горах. Постараемся и сейчас не дать ему умереть.... Кот живи!!! Мы благодарим ветеринарных врачей ветеринарной клиники "Томас" @tomasvet12, которые готовы всегда нас принять днём и ночью, - написала президент Фонда.

Фонд "Бугу-Эне" просит всех неравнодушных помочь в спасении животных:

4169 6151 8789 2652 Бизнес -Карта VISA Доступно для Международных переводов и переводы через систему PaySent

ЭЛЬСОМ: 0553634238 (работает со Сбербанком для РФ)

Optima Bank/Оптима Банк⠀1091820239920161

BIC/БИК: 109018⠀

SWIFT: ENEJKG22⠀

E-mail: saltanatseitova.buguenye@gmail.com⠀⠀


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URL: https://www.vb.kg/401462
Теги:
зоопарк, Кыргызстан, деньги, медицина, Каракольский зоопарк, Помощь
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