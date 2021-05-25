США планировали нанести ядерный удар по Китаю - СМИ

Власти США в 1958 году всерьез изучали возможность нанесения ядерного удара по территории Китая, следует из данных недавно рассекреченных документов спецслужб страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Документы разместил в сети Даниэль Эллсберг, который в 1971 году допустил утечку документов Пентагона, в которых подробно рассказывалось о позиции США в ведении войны во Вьетнаме.

"Никогда и ни при каких обстоятельствах, в том числе при защите Тайваня, мы не имеем права планировать, готовить и угрожать ядерным оружием", - написал Эллсберг в своем сообщении в Twitter.

В то время КНР собиралась обстрелять с самолета острова близ своих территорий, которые контролировала армия Тайваня. В Вашингтоне решили, если китайская сторона захватит острова, одним из способов разрешения конфликта станет нанесение ядерного удара по воздушным базам КНР. Если бы и это не подействовало на китайское правительство, США не исключали, что ядерные удары будут нанесены по Шанхаю и других городам страны.

При этом военное руководство считало, что ядерное оружие необходимо применять несмотря на "почти гарантированный" риск ответного ядерного удара со стороны Советского Союза.

"В американском военном ведомстве понимали, что в спор может вмешаться Советский Союз, который в первую очередь ликвидировал бы войска США, расположенные на острове Окинава", - говорится в сообщении.

Однако напряженность в регионе спала, после того как китайский лидер Мао Цзэдун приказал остановить обстрел прибрежных островов.

Ранее Китай также призвал США "не играть с огнем" в тайваньском вопросе и немедленно прекратить любое расширение официальных контактов с Тайванем в связи с проходом американского эсминца через Тайваньский пролив.