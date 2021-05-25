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Наш флаг и кыргызский ак-калпак впервые на Эвересте - Кубатов о восхождении

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- Оксана Гут
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Кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил высочайшую вершину Земли - Эверест (8848,86 м). Исторические фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

"23 мая в 8.35 утра я совершил свой главный личный подвиг в жизни. Наш флаг и кыргызский ак-калпак впервые на Эвересте, на самой высочайшей точке нашей земли! Посвятил своё восхождение своей дорогой стране! Было огромное количество просьб и обращений, но я для себя решил, это победа только для моей страны, для моего народа и земли! Я все отдал без остатка, дошёл до вершины на моральном и физическом истощении, но я дошёл, и я знал, что этого ждут мои соотечественники! Всех обнимаю, живу и борюсь для вас!", - написал Кубатов.

Отметим, Эдуард Кубатов второй кыргызстанец, который смог покорить Эверест. Первым был Дмитрий Греков, он поднялся на вершину в 1997 году.


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URL: https://www.vb.kg/401470
Теги:
альпинизм, спорт, Кыргызстан, здоровье
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