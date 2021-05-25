Сельскохозяйственные ярмарки в Бишкеке: Обман покупателя?

Информация о проведении сельскохозяйственных ярмарок в Бишкеке имеет большой интерес среди граждан. Разумеется, на фоне напряженной ситуации на продовольственном рынке, когда практически еженедельно дорожают основные продукты питания, люди выискивают возможность бюджетно закупиться.

Отметим, ранее в правительстве заявляли, что высокая стоимость товаров обусловлена внешними факторами. Однако, отрицать наличие спекуляции со стороны недобросовестных отечественных предпринимателей не стали. В связи с чем, по данным кабмина, предпринимается ряд антикризисных мер. К примеру, проведение профильными ведомствами сельхозярмарок, где для потребителей были рекомендованы отпускные цены на продукты в пределах и ниже рыночных.

Так, объявляя об очередной сельхозярмарке в столице, которая прошла 22-23 мая, Минсельхоз заявил, что покупатели смогут на ней приобрести растительное масло за 130 сомов, яйца куриные от 75 сомов, а говядину от 380 сомов.

По факту граждан ждало большое разочарование. Отзывами с редакцией поделились наши читатели.

Пользователи заявили, что обещанных цен на продукты первой необходимости они на ярмарке так и не нашли.

За комментариями журналисты VB.KG еще накануне обратились в Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов. В пресс-службе ведомства нам пообещали ответить позже. Редакция до сих пор ждет ответа.