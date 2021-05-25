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Не только госслужащие. ГИК презентовала новую программу госипотеки

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Как изменилась программа по выдаче государственной ипотеки в 2021 году, рассказали в Государственной ипотечной компании (ГИК).

В ходе пресс-конференции в агентстве "Кабар" заместитель председателя правления ГИК Амантур Омуров презентовал новую программу "Мой дом 2021-2026".

Новшеством обновленной программы является то, что ипотеку от государства теперь могут получить не только госслужащие и другие работники, получающие зарплату из бюджета, но и все другие категории граждан.

При этом планируется выкуп готового жилья в рамках позволенной суммы, как и было ранее, а также строительство нового доступного жилья.

Условия кредитования также изменились. Заявку теперь на госипотеку можно подать онлайн. К слову, в очереди для получения кредита стоит уже 9,5 тыс. человек.

Арендная плата будет постепенно снижаться до 4-5% против 6-8%.

Изменились и сроки кредитования.

Для бюджетников срок аренды – 25 лет, а максимальная сумма получения - 4 млн сомов. Для всех граждан максимальная сумма – 5 млн сомов.

Стоит отметить, что с этого года убрали обязательное внесение первоначальной суммы.

Также внедряются особые условия и льготы для социально незащищенных категорий населения.

Финансирование новой программы составляет 30 млрд сомов до 2026 года. Предыдущая программа финансировалась в сумме 3,3 млрд сомов. В ГИК сообщили, что основные источники финансирования – средства доноров и инвесторов, ценные бумаги, республиканский бюджет.

Инструменты привлечения средств – ценные бумаги, в том числе исламские ценные бумаги, жилищные сертификаты.

Помимо этого, в обновленной программе планируется снизить зависимость от республиканского бюджета путем:

- увеличения капитала ГИК путем освоения средств KfW (34,9 млн. EUR);

- привлечения средств международных доноров (ЕФСР, АБР, ИБР);

- эмиссии ценных бумаг (акции, сукук);

- запуска механизма контрактных жилищных сбережений.

К концу 2026 года планируется обеспечить достижение следующих целевых показателей:

- привлечь инвестиций за счет международных доноров и выпуска ценных бумаг на общую сумму не менее 30 млрд сомов;

- профинансировать приобретение и строительство жилья не менее 740 тыс. квадратных метров;

- обеспечить жильем не менее 15 тыс. семей.

Источник: kabar.kg


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URL: https://www.vb.kg/401475
Теги:
ипотека, Кыргызстан
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