Не только госслужащие. ГИК презентовала новую программу госипотеки

Как изменилась программа по выдаче государственной ипотеки в 2021 году, рассказали в Государственной ипотечной компании (ГИК).
В ходе пресс-конференции в агентстве "Кабар" заместитель председателя правления ГИК Амантур Омуров презентовал новую программу "Мой дом 2021-2026".
Новшеством обновленной программы является то, что ипотеку от государства теперь могут получить не только госслужащие и другие работники, получающие зарплату из бюджета, но и все другие категории граждан.
При этом планируется выкуп готового жилья в рамках позволенной суммы, как и было ранее, а также строительство нового доступного жилья.
Условия кредитования также изменились. Заявку теперь на госипотеку можно подать онлайн. К слову, в очереди для получения кредита стоит уже 9,5 тыс. человек.
Арендная плата будет постепенно снижаться до 4-5% против 6-8%.
Изменились и сроки кредитования.
Для бюджетников срок аренды – 25 лет, а максимальная сумма получения - 4 млн сомов. Для всех граждан максимальная сумма – 5 млн сомов.
Стоит отметить, что с этого года убрали обязательное внесение первоначальной суммы.
Также внедряются особые условия и льготы для социально незащищенных категорий населения.
Финансирование новой программы составляет 30 млрд сомов до 2026 года. Предыдущая программа финансировалась в сумме 3,3 млрд сомов. В ГИК сообщили, что основные источники финансирования – средства доноров и инвесторов, ценные бумаги, республиканский бюджет.
Инструменты привлечения средств – ценные бумаги, в том числе исламские ценные бумаги, жилищные сертификаты.
Помимо этого, в обновленной программе планируется снизить зависимость от республиканского бюджета путем:
- увеличения капитала ГИК путем освоения средств KfW (34,9 млн. EUR);
- привлечения средств международных доноров (ЕФСР, АБР, ИБР);
- эмиссии ценных бумаг (акции, сукук);
- запуска механизма контрактных жилищных сбережений.
К концу 2026 года планируется обеспечить достижение следующих целевых показателей:
- привлечь инвестиций за счет международных доноров и выпуска ценных бумаг на общую сумму не менее 30 млрд сомов;
- профинансировать приобретение и строительство жилья не менее 740 тыс. квадратных метров;
- обеспечить жильем не менее 15 тыс. семей.
Источник: kabar.kg