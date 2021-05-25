В Петербурге рассказали об участии молодежи КР в избирательных процессах

"Участие молодежи в избирательном процессе: опыт государств - участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ" - международная научно-практическая конференция под таким названием состоялась в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце - штаб-квартире МПА. Организатором выступил Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств МПА СНГ (МИМРД) и Молодежная межпарламентская ассамблея стран Содружества.

Участие в дискуссии, проходившей в смешанном – оффлайн и онлайн-форматах, - приняли члены молодежных парламентских делегаций, представители органов администрирования выборов, эксперты в электоральной сфере, представители молодежных парламентов и молодежных общественных организаций.

Обращаясь к собеседникам, директор МИМРД Иван Мушкет подчеркнул тесную взаимосвязь развития электоральной сферы и молодежной политики.

"Стремительное развитие избирательных систем и информатизации избирательного процесса является объективной реальностью. На всех стадиях избирательного процесса - от регистрации политических партий и агитации до голосования, подсчета и опубликования результатов выборов активно внедряются цифровые технологии. Молодежь, выступая наиболее мобильной частью общества, "мотором" социального и государственного развития, генерирует передовые идеи и внедряет инновации", - подчеркнул Мушкет. И назвал высоким уровень вовлеченности молодого поколения в избирательные процессы, а открытый диалог между властью и обществом - залогом поступательного демократического развития стран Содружества.

В числе других на конференции выступили директор Бишкекского и Кишиневского филиалов МИМРД Исламбек Мурсабеков и Евгений Штирбу. Они проинформировали участников конференции о работе по повышению электоральной культуры молодежи в своих республиках. И рассказали, в том числе, о проведении студенческих конференций и олимпиад, направленных на повышение доверия молодежи к выборному процессу и ее вовлеченности в политическую жизнь государства.

В итоговой резолюции конференции отмечена важность совместных усилий организаторов выборов, молодежных структур, государственных органов управления молодежной политики, других заинтересованных сторон в деле повышения участия молодежи в избирательных процессах.