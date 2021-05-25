"Ключ к решению кыргызско-таджикского приграничного конфликта в Иерусалиме"

Перспективу решения приграничного конфликта и проблемы анклавов между Кыргызстаном и Таджикистаном можно проанализировать через призму палестино-израильского противостояния.

Многие приграничные войны и инциденты нередко возникают из-за сугубо личных отношений между лидерами стран, и лишь затем в них вовлекаются партии и граждане. Если руководители стран от этой идеологии не будут исключать собственное отношение и амбиции, проблемы переходят в сложные стадии. Властям было бы полезно от идеалистического отделить практическое, в любом случае, последнее должно возобладать.

Первой причиной затяжного противостояния Израиля и Палестины является национальная идея, которую обосновал Теодор Герцль. Он основал идеологию возвращения всех евреев на землю обетованную и создание еврейского государства (сионизм). Позже некоторые ведущие государства, такие как Великобритания, США, СССР и др. присоединились к ней.

Если вернуться к истории, то на протяжении нескольких веков при господстве Османской империи в Палестине бок о бок мирно проживали мусульмане, христиане, иудеи. Конфликты обострились после распада империи.

Как известно, Израиль получил свою землю после решения ООН в 1948-1949 гг. Евреи стали массово расселяться на территории, где проживали более пяти поколений арабы, у которых к тому времени уже имелись и могилы предков.

Вторая причина: руководители государств, которые из-за политических и личных амбиций не смогли прийти к общему знаменателю.

Третья причина. После появления сионизма стали возникать другие идеологии на основе религии и территориальной целостности. Хотя в любой конфессии есть постулат "не убий ближнего своего".

Исходя из этих фактов, данный конфликт может длиться еще столетия пока у израильтян и арабов полностью не сменятся ещё несколько поколений. А масштабы конфликтов зависят от руководств этих государств, как и их острота. Последние жесткие обмены ударами показали хрупкость затянувшегося мирного процесса.

Быть может, Биньямину Нетаньяху и Махмуду Аббасу, а также министрам иностранных дел не хватило политической гибкости. Между тем, лидеры в какой-то мере задают тон, служат примером поведения для своих граждан. Противостояния глав переходят во вражду народов только потому, что он другой национальности. Если провести аналогию со спортом, это походит на противостояние болельщиков. Скажем, фанаты "Барселоны" и "Реала" ненавидят и готовы бить друг друга лишь за то, что они болеют за разные команды и что у них разные цвета флага и формы.

Таким образом, многое зависит от политических элит, а затем и граждан. А пресловутые "третьи силы", как правило, лишь могут воспользоваться ситуацией, не не входя в разряд первопричин.

Есть такая болезнь - острый аппендицит, который более в 90 процентов случаев удаляется хирургическим путём. Территориальные претензии, приграничные проблемы- это тот же аппендицит, и более 90 процентов их надо "вырезать", ибо это переходит в острую фазу.

На месте отрезанного аппендикса не нужно пришивать новый. Еврейский народ живёт во многих странах на разных континентах: их государство - весь мир. Возврат их на место, где они отсутствовали длительное время, - это по сути "пришивание нового аппендикса", вместо прежнего, вырезанного историей.

А идеи возрождения государственности на давно покинутых землях нужны были для пассионариев, которые хотят руководить этой нацией, по Гумилеву, для удовлетворения своих амбиций и комплексов.

Сионизм породил челночную дипломатию, в которой важную роль играет глобальная еврейская диаспора, к которой присоединились другие страны.

Теперь о роли международных институтов и стран-посредников. Если их усилия не совпадают с усилиями государств, очень трудно справится с проблемой. А для этого должна быть выработана единая методология, стандарт решения подобных конфликтов. Галилей когда-то установил, что при отсутствии сопротивления воздуха все тела, независимо от их массы, падают на землю с одинаковым ускорением g, которое направлено вертикально вниз. Это называется ускорение свободного падения.

К примеру, и микроскопическая пылинка, танк и человек падают с одинаковым ускорением, если исключить сопротивление воздуха. Данная формула в идеальных условиях работает и в политических реалиях. Естественно, многие государства используют дипломатические "паращюты". И они выигрывают, но временно, это видно в случае Израиля и Палестины.

Формула разрешения конфликта: мир = национальные интересы - руководства стран × на международные институты + государства. Условно это можно обозначить формулой: P=(NI-Gov)×(II+St), где P - Pease, NI - National Interest, Gov - Government, II - International Institutes, St - States.

Если один их этих компонентов окажется равным нулю, то и результат будет нулевым. Если минусовым, то война, и только плюсовое значение компонентов ведет к миру.

Наиболее удачными, близкими к реализации формулы мира, были переговоры в Кэмп-Дэвиде 2000 года. Тогда при посредничестве Билла Клинтона встречались премьер Израиля Эхуд Барак и лидер Палестины Ясир Арафат.

Ущерб от арабо-израильских войн подсчитать крайне трудно, данные существенно разнятся. По данным правительства палестинского анклава, сумма ущерба, причиненного сектору Газа в результате последних 6-дневных обстрелов со стороны Израиля достигла $244 млн.

В результате ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа более 800 жилых строений полностью разрушены, еще порядка 10 тыс. разрушены частично.

Согласно Докладу секретариата Конференции ООН от августа 2019 года, совокупные бюджетно-финансовые потери Палестины лишь в период 2000–2017 годов оцениваются в 19,4 млрд долл. США.

Как видим, потери для небольшого государства огромные, к тому же после боевых действий каждый раз приходится восстанавливать разрушенные объекты, а это дополнительные расходы. Наверняка, разумнее было бы средства вкладывать в строительство и развитие промышленных и социальных объектов и инфраструктуры. И это не говоря о колоссальных человеческих потерях.

С момента образования государства Израиль, его отношения с арабским миром претерпели несколько наиболее острых фаз противостояния. По приблизительным подсчётам, жертвами войн пали десятки тысяч военных и гражданских. Помимо палестинцев против израильтян выступали и другие окружающие арабские государства.

Главной ошибкой ООН при решении Израильского вопроса после Второй мировой можно назвать образование анклавов - Сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Это политические аппендициты. Противоположный пример: разделение Кореи на Южную и Северную - две разные территории без анклавов и спорных участков. Поэтому, там хоть и существует напряжённость, но до вооружённых столкновений дело не доходит. Представьте, что обе Кореи имели бы анклавы на своих территориях: кровопролитные сражения были бы неизбежны.

Почему в США не возникают приграничные конфликты между штатами? Там нет национальных округов и титульной нации. Возможно, Ленин был неправ, когда поделил СССР на национальные республики. Быть может, не будь такого разделения, огромная страна сохранилась монолитом как США.

Если в ближайшее время лидеры враждующих сторон Биньямин Нетаньяху и Махмуд Аббас не осознают формулу мира, отложив в сторону личные амбиции и идеологии сионизма и арабизма, сложно будет избежать человеческих жертв. Пойдут метастазы по всему миру, что будет существенно тормозить развитие человеческой цивилизации.

Автор: политолог Бакыт Бакетаев