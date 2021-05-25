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При пожаре в г. Мытищи погибли маленькие кыргызстанцы 5-ти и 7-ми лет

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- Оксана Гут
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22 мая в результате пожара в многоквартирном доме в г. Мытищи Московской области России погибли два несовершеннолетних гражданина Кыргызской Республики 2014 и 2016 годов рождения. Об этом сообщает посольство КР в РФ.

По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Прокуратурой Московской области поставлен на контроль ход расследования уголовного дела.

"В настоящее время решаются организационные вопросы вывоза тел на родину. Родителям погибших даны соответствующие консультации о возможности получения компенсации по покрытию расходов, связанных с доставкой в Кыргызскую Республику тел граждан КР, умерших за рубежом как на территории Кыргызской Республики, так и на территории Российской Федерации в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Кыргызстана в России", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/401483
Теги:
погибшие, пожар, посольство, Россия, трудовая миграция, погиб ребенок
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