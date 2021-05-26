В Кыргызстане на 26 мая зарегистрировано 207 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 102,

г. Ош – 8,

в Чуйской области – 40,

в Ошской области – 8,

в Таласской области – 3,

в Нарынской области – 8,

в Иссык-Кульской области – 24,

в Джалал-Абадской области – 11,

в Баткенской области – 3.

За весь период зарегистрировано всего – 103 207 случаев, из них 57 715 случаев – лабораторно подтвержденные, 45 492 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 332 пациента.

Из них:

в г. Бишкек – 230,

г. Ош – 11,

Чуйская область – 51,

Ошская область – 2,

Таласская область – 2,

Нарынская область – 10,

Иссык-Кульская область – 25,

Джалал-Абадская область – 0,

Баткенская область – 1.

За весь период всего выздоровели 96 765 пациентов.

За сутки проведено – 5 371 ПЦР исследований.