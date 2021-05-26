В Кыргызстане на 26 мая зарегистрировано 207 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 102,
г. Ош – 8,
в Чуйской области – 40,
в Ошской области – 8,
в Таласской области – 3,
в Нарынской области – 8,
в Иссык-Кульской области – 24,
в Джалал-Абадской области – 11,
в Баткенской области – 3.
За весь период зарегистрировано всего – 103 207 случаев, из них 57 715 случаев – лабораторно подтвержденные, 45 492 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 332 пациента.
Из них:
в г. Бишкек – 230,
г. Ош – 11,
Чуйская область – 51,
Ошская область – 2,
Таласская область – 2,
Нарынская область – 10,
Иссык-Кульская область – 25,
Джалал-Абадская область – 0,
Баткенская область – 1.
За весь период всего выздоровели 96 765 пациентов.
За сутки проведено – 5 371 ПЦР исследований.