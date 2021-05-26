Два села на границе с Узбекистаном официально вошли в состав Казахстана

Два села, которых не было на карте Казахстана, официально вошли в состав Туркестанской области.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Согласно документу, правительство Казахстана распорядилось изменить границы Туркестанской области путем включения в границы Туркестанской области земель населенных пунктов Багыс и Хиебон общей площадью 795,62 гектара.

Постановление вступает в силу со дня его первого официального опубликования.

Напомним, Села Багыс и Хиебон раньше считались территорией Узбекистана. В 2002 году после того, как президенты Казахстана и Узбекистана подписали договор об участках казахстанско-узбекистанской границы, населенные пункты перешли в состав Казахстана, однако на деле долгое время эти села были автономными. Часть населения имела казахстанские паспорта, а другая - узбекистанские.

Жители поселка Багыс неоднократно жаловались на то, что испытывают трудности с получением и оформлением документов, так как населенный пункт не значился на карте Казахстана.

Теперь села официально стали частью Туркестанской области.

Источник: uznews.uz