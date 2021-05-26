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В России развивают свою деятельность кыргызские землячества

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- Евгений Денисенко
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В России набирают силы общественные организации выходцев из Кыргызстана, сформированные по земляческому принципу. Они, по словам президента Общероссийского Кыргызского конгресса (ОКК) Кубанычбека Кожоева, сосредотачиваются на помощи как соотечественникам в РФ, так и своим родным населенным пунктам, районам в самом Кыргызстане.

"Эти организации так и называются – "Кара-Суу", "Узген", "Араван", "Иссык-Куль", "Талас" и так далее. Они активно взаимодействуют с нашим конгрессом, некоторые действуют в его составе, участвуют в совместных проектах. И мы стараемся поддерживать их полезные инициативы. Своим приоритетом они считают содействие развитию инфраструктуры на малой родине, решению там экономических, социально-бытовых проблем. На средства, собираемые и направляемые соотечественниками из России в Кыргызстан, ремонтируются или возводятся школы, спортивные площадки, объекты соцкультбыта, развивается дорожная, ирригационная сеть, реализуются другие проекты. Одновременно оказывается поддержка и землякам в самой России", - рассказал Кожоев.

"На днях, - продолжает он, - мы провели очередную встречу с лидерами сельских общин землячества карасууйцев в Москве. Обсудили насущные вопросы соотечественников в России, дальнейшие совместные планы. Достижения карасуйцев и их вклад в развитие своих сёл достойны высокой похвалы. Недавно они направили миллионы рублей помощи пострадавшему населению Баткенской области. Карасуйцы вносят существенный вклад в развитие и всей кыргызской общины России".

Такие землячества приняли участие и в программе интегрированного развития Ошской области, реализуемой ПРООН в КР при поддержке Российской Федерации. Одним из совместных проектов стало налаживание ночного освещения села Терек Кара-Суйского района. А организация "Араван" помогла трудовым мигрантам-землякам, возвращавшимся из России домой, получить там земельные участки. Московские араванцы во взаимодействии с коллегами из Общероссийского Кыргызского конгресса консультировались здесь с юристами, выясняли, как решать вопрос в рамках закона, подготовили совместное обращение к властям Араванского района, айыл окмоту. Помощь землячеств своей малой родине стала главной темой и специального форума сельских общин, который ОКК организовал в свое время в Москве

Общественные организации кыргызской диаспоры в России укрепляют взаимодействии и с посольством КР в РФ. Перспективы такого сотрудничества, как сообщили в конгрессе, обсудили в ходе состоявшейся на днях встречи посол Гульнара-Клара Самат и президент ОКК Кубанычбек Кожоев. Стороны рассмотрели различные актуальные для соотечественников в России вопросы, в числе которых - защита трудовых и социальных прав мигрантов, создание культурных центров для их интеграции и адаптации в российское общество, сохранение родного языка и культуры, проекты в сфере образования, спорта и искусства и другие.


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URL: https://www.vb.kg/401502
Теги:
Россия, диаспора, Кыргызстан
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