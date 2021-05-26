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Кыргызстанцы приняли участие в "Центральноазиатском "Валдае"

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- Евгений Денисенко
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"Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира – совместный путь в будущее" – международная конференция под таким названием прошла в Казани. Участие в ней приняли более 60 экспертов из 16 стран, в том числе, из самой России, а также Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Китая, Франции, Эстонии.

Организатором конференции выступил Международный дискуссионный клуб "Валдай" – один из ведущих экспертно-аналитических центров РФ, участвующий в формированию глобальной повестки дня, от исследования ситуации в России к оценке мировых политических и экономических проблем. Это - уже вторая конференция по Центральной Азии в истории клуба, первая состоялась ноябре 2019 года в Самарканде.

Программа конференции включила вопросы, представляющие, как подчеркиалось, наибольшую важность для России и пяти центральноазиатских государств. Это - социальные последствия пандемии для них, влияние изменений в мировой экономике, будущее безопасности в центральноазиатском регионе, особенности российской политики в центральноазиатском регионе. Среди гостей конференции были руководители различных российских ведомств, действующие политики, международные чиновники и представители организаций-партнёров Клуба.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. "Наша республика является местом встречи Востока и Запада", - сказал он, подтверждая уникальность казанской площадки в контексте заявленной к обсуждению темы.

Подходы Москвы в отношении Центральной Азии и процессов в ней обозначил заместитель министра иностранных дел РФ РФ Андрей Руденко. По его словам, Россия оказывает странам региона "серьезную двустороннюю помощь" и видит в них "стратегических партнеров". "Центральноазиатский регион был и остается одним из ключевых направлений политики России на евразийском пространстве", - подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.

Участники форума отмечали, что Россию и центральноазиатскую "пятёрку" связывает не только советское прошлое, но и общее настоящее, созданное совместными усилиями в рамках ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СНГ и на двусторонних треках, и это создает эффективный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям.

Много говорилось и об угрозах для центральноазиатских стран, исходящих, в том числе, из Афганистана. В регионе Россия присутствует как гарант безопасности для ряда государств, а также как участник ОДКБ и ЕАЭС. На соответствующей сессии говорилось о том, что объединяет интересы РФ и стран ЦА в сфере традиционной безопасности, что Россия делает и может делать для безопасности Центральной Азии, что хочет от региональных партнёров в области предотвращения старых и новых угроз. Так, директор научных программ Института Центральной Азии Андрей Большаков остановился на проблемах демаркации границ как способа урегулирования территориальных споров в Центральной Азии на примере недавнего конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Как было заявлено, аналитическое осмысление происходящих в регионе процессов, а также его роли для национальных интересов России станет темой готовящегося в настоящее время доклада "Валдая". Документ выйдет в конце текущего года и будет учитывать высказанные в ходе конференции в Казани идеи и предложения.


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URL: https://www.vb.kg/401506
Теги:
Россия, Кыргызстан
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