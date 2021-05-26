ГНС списала пени и штрафы по налогам 5,7 тыс. субъектам

Государственная налоговая служба КР за период с августа 2020 года по 24 мая 2021 года списала 5 тысячам 749 субъектам, погасившим задолженность по налогам и страховым взносам, 256,7 млн сомов пени и санкции. Об этом сообщили в ведомстве.

В частности, 4 тыс. 246 налогоплательщикам, погасившим основную сумму налоговой задолженности, списаны пени, санкции и штрафы на сумму 187,6 млн сомов. Из них пени составили 159,6 млн сомов, налоговые санкции – 28 млн сомов. Субъекты в бюджет уплатили 312,6 млн сомов основной суммы налоговой задолженности.

Также 1 тыс. 503 субъектам, погасившим основную сумму задолженности по страховым взносам, списаны пени, санкции и штрафы на сумму 69,0 млн сомов. В бюджет уплачено 148,7 млн сом основной суммы задолженности по страховым взносам.

- Отметим, что плательщики в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 14 августа 2020 года "О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам" могут использовать возможность списания начисленных пени, санкций и штрафов, уплатив основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам. Согласно Закону, на 100 процентов будут списаны пени, санкции и штрафы тем плательщикам и гражданам, кто до 1 июля 2021 года погасит основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам, образовавшейся до 1 июля 2020 года, и на 50% тем, кто погасит основную сумму задолженности до 31 декабря 2021 года, - говорится в информации.

Как уточняется, с заявлением о реструктуризации задолженности по налогам и страховым взносам налогоплательщики могут обратиться в налоговый орган по месту регистрации.

Отметим, что ГНС в мае 2021 года проводит месячник по списанию пени и санкций погасившим задолженность по налогам и страховым взносам, с усилением проведения разъяснительной работы на местах.