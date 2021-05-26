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Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы

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С 1 июня Грузия полностью открывает свои сухопутные границы для въезда иностранных граждан. Гости страны должны будут предъявить пограничникам справку о полной вакцинации либо документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, проведённого за 72 часа до въезда.

Сухопутные границы Грузии с Россией, Арменией, Азербайджаном и Турцией закрылись более года назад в самом начале пандемии COVID-19. Решение об открытии границ во вторник принял Координационный совет при правительстве Грузии. Он также разрешил кафе и ресторанам работать в выходные.

Эти решения взаимосвязаны, поскольку власти открывают границы, несмотря на всё еще тяжелую эпидемиологическую ситуацию, рассчитывая привлечь туристов, в первую очередь из России. Министр экономического развития Натия Турнава заявила, что открытие сухопутных границ, а также возобновление авиасообщения с внешним миром позволят Грузии "восстановить туристическую индустрию на 50 процентов по сравнению с "доковидным" уровнем". В 2019 году общие доходы от туризма составили более трех миллиардов долларов.

Правительство Грузии пока не отменяет комендантский час, действующий по всей территории страны, в том числе в туристических центрах, с 23:00 до 5:00 утра.


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URL: https://www.vb.kg/401512
Теги:
граница, Грузия, карантин
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